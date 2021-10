Congo-Brazzaville: Trame - Les artistes francophones invités à postuler

À l'endroit d'artistes francophones du monde qui souhaitent développer un projet de recherche et de création dans toutes les disciplines à Paris, Trame vient de lancer son appel à candidature.

Le programme de résidence qui dure trois mois sélectionne et accompagne chaque année dix lauréats dans la réalisation de leurs projets. Il propose un accompagnement sur mesure, des rencontres mensuelles et des entretiens individuels avec des artistes et des professionnels de la culture de toutes disciplines, différentes générations et nationalités. Trame est ouvert à toutes les disciplines artistiques, sans limite d'âge.

Le programme comprend un accompagnement individuel au projet ; des sessions collectives d'échanges et de rencontres avec des professionnels ; un atelier-logement sur le site du Marais de la Cité internationale des arts (France) ; une bourse de 800 euros par mois et le transport aller-retour à destination de Paris (sous réserve du respect d'un certain plafond).

Pour candidater, l'artiste doit :

- Être engagé dans la vie professionnelle et témoigner d'une pratique artistique depuis cinq ans minimum ;

- Parler français ;

- Etre disponible pendant toute la résidence, de manière ininterrompue sur la durée de trois mois proposée ;

- Participer aux différents rendez-vous professionnels et autres rencontres mises en œuvre par la Cité internationale des arts.