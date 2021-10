Sahara Occidental: L'APLS cible des sites des forces de l'occupation dans des endroit distincts le long du mur du sable

BIR LAHLOU (Territoires sahraouis libérés)- Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont lancé de nouvelles attaques contre les forces de l'occupant marocain dans des endroits distincts le long du mur du sable (mur de la honte), selon le communiqué militaire n 330 du ministère sahraoui de la défense.

"Les unités de l'APLS ont ciblé, jeudi, les positions des forces de l'occupant marocain avec une série de bombardements violents et ciblés ayant semé la panique et l'effroi dans les rangs des soldats marocains et ce dans les régions de Oued Djidiria et Oued Lethel (secteur d'El Forsia) ainsi que celles de Lakaad et Sebkha Tnouchad (secteur d'El Mahbes)", a précisé le communiqué cité par l'Agence de presse sahraouie (SPS).

Des unités avancées de l'APLS avaient concentré, mercredi, leurs attaques contre les retranchements des forces de l'occupant dans les secteurs de El Bakari et Semara ainsi que les zones de Tnilik et à Oudi Esfa , a-t-on rappelé.

"Les offensives de l'APLS se poursuivent contre les forces de l'occupant marocain qui ont essuyé des pertes humaines et matérielles importantes le long du mur de la honte et ce depuis la violation par le Maroc de l'accord de cessez-le-feu le 13 novembre 2020, signé en 1991 entre les deux parties (Maroc et front Polisario)", conclut le communiqué.