Congo-Brazzaville: Humour - Le Pool Malebo Stand-Up Comedy est de retour

La reprise du grand rendez-vous du rire, qui a pour vocation de réunir la crème des humoristes des deux rives du fleuve Congo, a lieu le 9 octobre au Pullman Grand Hôtel, à partir de 17h30.

Avec comme têtes d'affiche les incontournables de la scène kinoise, en l'occurrence Ronsia Kukielukila, dit Kukiel, et Félix Kisabaka, le retour tant attendu s'annonce détonnant. L'ensemble de l'équipe de la rive gauche du fleuve Congo entend faire bon accueil à Djaust Pounga et Stéphanie Bluetooth, les hôtes privilégiés de cette quatrième édition du Pool Malebo Stand-Up Comedy (PMSC). En effet, dans le contexte actuel, en attendant la reprise normale de la traversée entre les deux capitales voisines, l'affiche essentiellement kinoise promet de tenir en haleine le public de ce samedi.

Avec leur joyeuse fougue habituelle, Les Nyota qui n'ont de cesse de rouler leur bosse sur les scènes africaines, à l'instar de leurs aînés Ronsia et Félix, seront de la partie. Le duo féminin que l'on ne présente plus et Prix RFI talents du rire 2020 va allier son talent à celui de ses pairs Florent DSK, Hervé Mukendi, Josué Mpaka, Jo-Sney, Chris Kasa, Héritier Oleko et The Brother qui entendent imposer leur marque face à leurs brillants homologues de Brazzaville, habitués des scènes internationales du continent.

Une soirée pleine de promesses

Honoré par la présence de Djaust Pounga et Stéphanie Bluetooth, vu que « la traversée demeure encore très difficile », comme l'a fait savoir l'organisation, le quatrième Pool Malebo Stand-Up Comedy est une soirée pleine de promesses. Les humoristes gonflés à bloc après la longue pause imposée par la convid-19 l'an dernier jurent de saturer l'ambiance. Ils sont déterminés, disent-ils, à ne laisser aucun répit aux spectateurs. Gare aux crampes d'estomac et aux zygomatiques. La programmation est faite en sorte qu'ils sont garantis d'avoir la banane d'un bout à l'autre du spectacle. Le PMSC tient à garder sa réputation : un sacré bon moment garanti. Jusqu'ici, les humoristes qui se sont succédé sur ses planches lui ont fait honneur. Il convient de rappeler ici les passages appréciés des vaillants étendards de l'humour de l'autre rive Weilfar Kaya, Juste Parfait, Cerveau Magique, Kimana Formidable (Congo) et Lumino que les Kinois ont découvert avec enchantement au Pullman. Pareil pour Michael Sengazi du Rwanda sans oublier les valeurs sûres que sont déjà Les Nyota, Riches K, Florent DSK, El Majestique, Dj Fantôme, Kevin Key et Herve Lokwa au côté de Félix Kisabaka.

Depuis presque deux ans, la scène humoristique kinoise a souffert de l'absence de l'événement qui prenait déjà ses marques pour le grand bonheur de plusieurs. Programmé à une fréquence régulière d'un trimestre, il devenait le rendez-vous idéal anti-stress des Kinois désireux de se remettre d'une semaine de travail laborieuse. D'abord programmé pour juillet dernier, le PMSC va finalement se tenir ce week-end en gardant sa pensée originelle de « développer les talents des artistes des deux Congo, à savoir la RDC et la République du Congo ». Quitte à mettre les bouchées doubles dans l'heureuse perspective de « sortir de la dépendance des scènes des autres pays africains ». Il ne faut quand même pas oublier que le Festival Toseka, à l'image du Marrakech du rire, avait en son temps tenu en haleine une bonne partie de l'Afrique subsaharienne. Ce, jusqu'à s'ériger comme la référence avant la création d'Abidjan capitale du rire.