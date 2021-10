Afrique: Exposition Dubaï 2020 - L'Afrique repositionnée sur la scène mondiale

Grâce au pavillon de l'Union africaine, le continent noir montre à la scène mondiale ses innovations, ses opportunités économiques et commerciales, son incroyable art et son patrimoine culturel, à l'exposition Dubaï 2020, organisée du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, sur le thème « Connecter les esprits, construire le futur ».

Cent quatre-vingt-douze pays, vingt-cinq millions de visiteurs unis pour penser le monde de demain, un nouveau chapitre de l'histoire de l'Afrique s'écrira à l'exposition 2020 Dubaï. Aussi, avec l'ensemble des parties prenantes, l'Afrique prendra part à plus de quatre-vingt-dix événements en qualité d'organisateur, d'intervenant ou de participant.

Durant six mois, le pavillon de l'Union africaine permettra de repositionner l'Afrique dans le monde, sous le signe de l'innovation et de la modernité, avec plus de quarante pays présents. Le pavillon proposera des conférences, ateliers et rencontres autour de thématiques telles que l'innovation, le défi climatique, l'agriculture durable. Ce programme est l'ambition de l'Union africaine de faire part de ses réalisations concrètes, de partager son savoir-faire avec les visiteurs et les participants à l'exposition.

L'exposition Dubaï 2020 est un grand rendez-vous qui réunit les gouvernements, les acteurs du secteur privé, de la société civile, les organisations internationales et le grand public, pour partager les nouvelles idées, promouvoir le progrès et favoriser la coopération. Cette exposition universelle ouvre donc de nouveaux marchés, offrant aux pays africains de toucher un public international, de rechercher des investissements et de forger un nouveau partenariat qui redynamise leurs économies. « Grâce à notre pavillon, nous ferons savoir au monde entier qu'il est possible de faire des affaires en toute sécurité en Afrique. Nous informons le monde des atouts et des opportunités qui existent en Afrique pour promouvoir une croissance vaste et une industrialisation visant à changer nos perspectives pour ce continent et qui engage le monde dans des affaires rentables, des alliances bénéfiques et des partenariats gagnant-gagnant », a fait savoir Madueke Levi Uche, chef du bureau des partenariats stratégiques de l'Union africaine et commissaire général pour la participation du continent à l'Expo Dubaï 2020.