Afrique: Afrima - Six musiciens congolais nominés

Koffi Olomide, Fallly Ipupa, Ferré Gola, Innocent Balume, Rebo Tchulo et Majoos vont représenter la République démocratique du Congo à la compétition « Prix all Africa music awards 2021 (Afrima) », qui se tiendra le 16 novembre prochain à Lagos, au Nigeria.

Fally Ipupa est nominé dans la catégorie « Meilleur artiste de l'année » avec le Tanzanien Diamond Platnumz, le Franco-Guinéen MHD, le Nigérian Burna BOY. La collaboration entre Diamond Platnumz et Koffi Olomide sur le titre « Waah » a retenu l'attention dans la catégorie « Meilleur collaboration de l'année », ainsi que celle de Shan'l avec Fally dans la chanson « Où est le mariage ».

Avec son titre « Regarde-moi », le chanteur congolais Ferré Gola est nominé dans deux catégories, à savoir « Meilleur artiste musicien qui inspire » et « Meilleur artiste musicien d'Afrique centrale ». L'artiste musicienne congolaise, Rebo Tchulo, est quant à elle nominée dans la catégorie « Meilleure artiste féminine d'Afrique centrale » et sera en course avec Edmazia Mayembe, Charlotte Dipanda et bien d'autres artistes musiciennes africaines.

La liste publiée est issue des plus de 8880 chansons soumises à la commission qui a retenu quatre cents chansons d'artistes africains et de la diaspora. Cette sélection des nominés est repartie dans trente catégories nationales, dix catégories régionales, représentant les talents africains vivant sur le continent et dans la diaspora. Les votes pour les prix de cette édition sont ouverts depuis le 27 septembre et les mélomanes sont invités à voter pour le compte de leurs musiciens.