Congo-Kinshasa: Riposte contre la Covid-19/SANRU asbl a déployé des équipements de protection individuelle vers 12 provinces

SANRU asbl a procédé au déploiement des équipements de protection individuelle vers les provinces. Ces équipements sont composés des masques, gels hydro alcooliques, papiers essuietouts, gants, savons liquides. A en croire Nadard Mampuya, Logisticien covid Responsable des distributions, ces équipements sont destinés aux formations sanitaires et sites des soins communautaires. Actuellement, 12 provinces sont programmées, à savoir : Kinshasa, Kongo Central, Kwilu, Kwango, Tshopo, Equateur, Haut-Lomami, Haut-Katanga, Lualaba, Nord-Kivu, Sud-Kivu et l'Ituri.

D'après le logisticien covid Responsable des distributions, au niveau de chaque province, ils organisent la redistribution des équipements de protection individuelle (EPI) via leurs sous-récipiendaires (SR). Ils ont trois axes des interventions. Primo, intensifier la communication à travers le message de sensibilisation sur la lutte contre la covid-19. Secundo, miser sur le dépistage afin de fournir à l'INRB les tests et autres matériels nécessaires pour le dépistage de la maladie covid-19. Et tertio, protéger les prestataires de santé. Pour le dernier point, SANRU asbl distribue des EPI au niveau fosa pour la protection du personnel des soins). «Ce sont des livraisons trimestrielles. Nous sommes en train d'intervenir pour le T3. Cette livraison est une livraison ponctuelle pour T3. Objectifs poursuivis sont, entre autres, l'atténuation de l'impact de Covid-19 sur les trois programmes VIH, Tuberculose et le paludisme», a déclaré Nadard Mampuya.

Pour 4 mois de couverture, à Kinshasa, pour les masques, 1338304 pièces ont été distribués, 16584 pièces de Gel hydro alcooliques de 500ml et 16584 pièces de savon liquide de 500ml. Pour le Kongo central, 1060576 pièces des masques ont été livrés, 12968 de Gel hydro alcoolique 500ml. 7424 de Savon liquide 500ml et 184 thermo flash. En Ituri, 1339712 masques, 15640 Gel hydro alcoolique de 500ml. 9872 Savons liquides de 500ml, 534 thermo flash. Pour la province du Kwango, 1085568 masques, 10656 Gels hydro alcooliques 500ml, 9344 savons liquides de 500ml et 426 thermo flash. Au Nord-Kivu, SANRU asbl a octroyé 1269312 masques, 12912 de Gel hydro alcoolique 500ml, 10624 savons, 424 thermo flash et 30344 papier essuie-tout. Pour la province du Kwilu 976800 masques, 10656 Gel hydro alcoolique 500ml, 7696 Savon liquide 500ml, 338 Thermo flash. Dans la province de la Tshopo, il y a eu 1348512 masques, 13104 Gel hydro alcoolique 500ml, 11696 savons liquides 500ml et 577 de Thermo flash.

Pour l'Equateur, Sanru a livré 1200000 masques, 18336 Gel hydro alcoolique 500ml, 18336 Savons liquides 500ml et 382 thermo flash.

Le Sud-Kivu, quant à elle, a obtenu 1963456 masques, 18752 gel hydro alcoolique 500 ml ,17248 Savons liquides et 946 thermo flash. Haut Katanga : Masques 2491808, Gels hydro alcoolique 500ml 23272, Savon liquide 500ml 22240, Thermo flash 1146. Pour Lualaba, masques 923647, Gel hydro alcoolique 500ml, 17883, Savon liquide 500ml :16104 et Thermo flash 156.

