Afrique: Coupe du Monde 2022/ Zone Afrique - Antonio Conceicao se méfie du Mozambique

Le Cameroun devra se relancer à domicile contre le Mozambique afin de ne pas hypothéquer ses chances de qualification à la Coupe du Monde 2022.

Le Cameroun (2e) affronte le Mozambique (4e) pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Les hommes de Toni Conceição veulent s'imposer dans ce match du groupe D, après leur défaite contre la Côte d'Ivoire. Venir à bout des Mozambicains ce vendredi, c'est l'objectif du sélectionneur des Lions indomptable au lendemain de la défaite face aux Éléphants de la Côte d'Ivoire 2 buts à 1. En conférence de presse, Antonio Conceicao dit qu'il a étudié le style de jeu du Mozambique ainsi que leurs compositions avant la double confrontation de ce vendredi 8 octobre et lundi 11.

« Comme vous avez pu le voir, le Mozambique a changé de sélectionneur, on a analysé la tactique du nouveau sélectionneur et observé aussi bien sur le Tournoi du COSAFA que sur leurs deux derniers matches des éliminatoires. C'est une équipe qui va nous rendre la tâche difficile. Comme vous avez pu le voir lors des matches précédents, c'est une équipe qui joue avec le bloc bas, avec beaucoup de densité de joueurs dans la ligne défensive et qui recherchent la contre-attaque », a-t-il expliqué.

Le sélectionneur des Lions Indomptables est également revenu sur quelques sujets concernant son équipe dont la question du brassard, avec des précisions à faire taire les rumeurs. En effet, interrogé sur le poste de capitaine de Choupo-Moting, il a coupé court. « Je reste le patron de l'équipe nationale de football du Cameroun. Et je fais les choix en fonction des stratégies de jeu et pour le bien de l'équipe. Il n'y a pas de problème Choupo ; la preuve c'est qu'il est là dans le groupe et il est au service de l'équipe », a-t-il déclaré.