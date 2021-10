Congo-Kinshasa: Contraintes dans la production efficiente des activités statistiques/INS - Serge Bokuma interpelle et appelle au soutien du Gouvernement Sama Lukonde

"En effet, produire les statistiques nécessitent des moyens importants en ressources humaines, matérielles et financières, moyens dont, malheureusement, nous ne disposons toujours pas. Par cette occasion, nous interpellons le Gouvernement de la République afin que les moyens conséquents pour les activités statistiques soient mis à la disposition des services producteurs", a épinglé Serge Bokuma Onsiti, Directeur Général de l'Institut National des Statistiques à l'atelier de vulgarisation et de dissémination de l'annuaire statistique RDC 2020 auprès des services sectoriels producteurs des statistiques, tenu hier jeudi 7 octobre 2021, à Béatrice Hôtel.

Dans son mot d'ouverture prononcé à cette occasion, le DG de l'INS a insisté sur la responsabilité qui incombe aux services producteurs des statistiques en RDC, censés rencontrer les attentes de tous utilisateurs et rendre disponible des statistiques de qualité, pertinente, régulière et touchant à tous les domaines de la vie nationale, en collaboration avec le Gouvernement de la République.

Par ailleurs, enchaîne-t-il, il a posé la problématique et exprimé le besoin de nécessité d'une Loi Statistique qui définirait les bases de fonctionnement et de coordination efficace du Système Statistique National décentralisé. L'avènement de cette loi en RDC donnerait plus de poigne à l'Institut National des Statistiques, organe central de coordination des productions statistiques nationales, qui à son tour atteindra les missions lui assignées : collecter, rassembler, analyser et diffuser les informations statistiques.

Finissant ses propos en remerciant le Président Félix Tshisekedi et le Premier Ministre Sama Lukonde, pour avoir placé la réalisation du deuxième annuaire du Recensement Général de la Population et de l'Habitat au centre des préoccupations du développement du pays, Serge Bokuma a annoncé un imminent réaménagement technique du Secrétariat Technique qui pilote les activités statistiques de l'INS. Il va s'agir de la prise des fonctions de Madame Jacky Kabwe à la tête de cette structure.

Publié il y a un mois par le Ministre d'Etat en charge du Plan, Charles Mwando Nsimba Kabulo, cet atelier s'est tenu avec l'appui de la Banque Africaine de Développement au travers du Projet d'Appui au Recensement général de la population et au renforcement des Bases des Données Sociales (PARBDS).

Ci-dessous, lisez l'intégralité du discours prononcé par le DG de l'INS Serge Bokuma.

John Ngoyi

MOT D'OUVERTURE DU DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE A L'OCCASION DE L'ATELIER DE VULGARISATION ET DE DISSEMINATION DE L'ANNUAIRE STATISTIQUE RDC 2020 AUPRES DES SERVICES SECTORIELS PRODUCTEURS DES STATISTIQUES

Madame le Directeur Général Adjoint de l'INS ;

Messieurs les Directeurs de service de l'INS ;

Monsieur le Coordonnateur Technique du Secrétariat

Technique des Annuaires Statistiques ;

Mesdames, Messieurs les Points focaux ;

Mesdames, Messieurs, distingués invités à vos titres et rangs respectifs,

L'organisation ce jour de l'atelier de vulgarisation et de dissémination de l'Annuaire Statistique RDC 2020 auprès des services sectoriels producteurs des statistiques m'oblige de prime à bord, m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous souhaiter la bienvenue dans ce cadre magnifique de Béatrice Hôtel et de vous adresser mes remerciements pour avoir répondu, malgré vos multiples occupations, à l'invitation qui vous a été adressée.

Il y a un mois, Son Excellence Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre du Plan a officiellement présenté l'Annuaire Statistique RDC édition 2020. Votre présence, de nouveau, en ce lieu, témoigne de l'importance et de l'intérêt que vous accordez à la production statistique dans notre cher et beau pays.

Mesdames, Messieurs;

Distingués invités;

L'activité de ce jour me donne l'occasion de revenir sur les difficultés qu'éprouve le Système Statistique National en général et l'INS en particulier pour accomplir ses missions, qui sont celles de produire les statistiques de qualité pour le pays

Pour notre part, il incombe, à chacun, et à nous tous, non seulement de porter à bras le corps toutes les attentes des utilisateurs, mais aussi et surtout de travailler avec ardeur afin de pouvoir rendre disponible toutes les statistiques de qualité, régulière et jour dans tous les domaines de la vie nationale à savoir, les données sur : la population, l'emploi, l'économie, les finances, l'agriculture, les mines, les hydrocarbures, l'industrie, le transport , les services et l'immobilier.

C'est ici l'occasion pour moi de remercier leurs Excellences Messieurs le Président de la République, Chef de l'Etat et le Premier Ministre, Chef du Gouvernement pour avoir placé la confiance à la réalisation du deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat au centre des préoccupations du développement de notre pays.

Mesdames, Messieurs ;

Distingués invités ;

L'Institut National de la Statistique, a pour mission de collecter, de rassembler, d'analyser et de diffuser les informations statistiques, assure également la coordination de toutes la production statistique du pays.

Ainsi, l'appareil statistique national fonctionne avec un système décentralisé où chaque sectoriel est sensé produire et diffuser sa production statistique en transmettant à l'INS, qui est l'organe central, une copie de sa publication. Ceci n'est pas toujours le cas, malheureusement.

Pour pallier aux multiples difficultés que nous rencontrons, seule la loi statistique, que la République Démocratique du Congo ne dispose pas encore, pourra définir les bases de fonctionnement et de coordination efficace du Système Statistique National décentralisé. C'est pourquoi, nous ne cesserons de faire le plaidoyer pour que notre pays, à l'instar des autres pays africains, se dote d'une telle loi. Celle-ci garantira notamment la pérennisation du financement des activités statistiques.

Mesdames, Messieurs ;

Distingués invités ;

L'Atelier que l'Institut National de la Statistique organise ce jour a pour objectif non seulement de vulgariser et de disséminer l'annuaire Statistique RDC 2020 mais aussi, de et de conscientiser tous les producteurs statistiques afin de répondre aux attentes que place en nous pour des productions statistiques régulières et de qualité.

Ainsi donc, par cet atelier, nous procédons en même temps au lancement de la collecte des données pour l'édition 2022.

Vous remarquerez dans les jours avenir un petit aménagement du Secrétariat Technique qui coordonne cette activité au sein de l'INS. La production de l'annuaire étant redevenue assez régulière, ce Secrétariat va passer la main à la Direction de Documentation et de Diffusion que dirige Madame Jacky KABWE. Toutefois, les cadres de l'INS ayant travaillé au sein du Secrétariat Technique continueront à appuyer la nouvelle Direction de cette activité.

Pour cela, je vous exhorte à continue de travailler avec la même ardeur pour la production de ce document qui fait la fierté de notre Système Statistique National.

Mesdames, Messieurs ;

Distingués invités ;

Avant de clore mon propos, je lance un appel à l'ensemble des partenaires pour soutenir l'INS dans ses efforts de produire régulièrement l'Annuaire Statistique

Je profite de cette occasion pour remercier, une fois de plus, la Banque Africaine de Développement qui, au travers du Projet d'Appui au

Recensement général de la population et au renforcement des Bases des Données Sociales, PARBDS en sigle, a financé l'ensemble du processus de production de l'annuaire 2020, J'ose croire qu'elle va de nouveau nous appuyer pour l'édition 2022.

Je vous remercie.

Serge Bokuma Onsiti.