Congo-Kinshasa: Amélioration des conditions de vie des détenus - Rose Mutombo visite la Prison Militaire de N'dolo et celle de Makala

"De la parole, à l'acte", la Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese a visité le mercredi 6 octobre 2021, la Prison Centrale de Makala et celle Militaire de N'dolo. A Makala, elle a profité de cette occasion pour inaugurer le pavillon 9, un pavillon réservé aux détenues femmes. Elle a ensuite remis au Secrétaire Général à la Justice, à titre personnel, une centaine de matelas pour permettre à ces femmes de dormir dans de bonnes conditions.

Sur place, elle a fait le tour de ce centre pénitentiaire, du chantier pour la construction de la borne fontaine, en passant par le centre médical, le dépôt des stocks en vivres et non vivres, la pharmacie et la cuisine. Avant de quitter cet endroit, elle s'est donnée le plaisir d'écouter les amendements du Directeur de la Prison de Makala qui a plaidé pour l'harmonisation de l'eau et de l'électricité. « Il est grand temps qu'on puisse améliorer ces deux défis qui nous restent dans les différents pavillons réhabilités pour que les détenus soient dans des bonnes conditions. Quand je suis arrivée à la tête du ministère de la Justice, j'avais dit que je pourrais faire ce que je peux à la mesure de mes possibilités. Vous avez vu comment nous allons de changement en changement pendant ces cinq mois. Que Dieu nous prête vie pour que l'amélioration des conditions de vie des détenus de la Prison Centrale de Makala particulièrement et de la RDC, en général soit au rendez-vous pour le respect des droits humains », a-t-elle souligné.

Concernant les conditions de travail du personnel pénitentiaire, Rose Mutombo a apaisé ce personnel qui attende leur mécanisation depuis plus de 10 ans. Elle leur a fait part des explications du Ministre de la Fonction Publique qui a dit que plus de 22.000 agents seront mécanisés d'ici là. « Nous irons palier par palier et je mentirai si je disais que l'Etat engagerait tout le monde. On va voir l'ancienneté et le niveau d'études. Nous allons prendre à cœur toutes vos préoccupations. Nous sommes là depuis quatre mois et demi. Donnez-nous le temps et gardez votre calme pour que les responsables concernés se penchent sur tous les cas à régulariser", a-t-elle renchéri.

Au nom des détenues femmes, la gouvernante du Pavillon 9, Pamela Kabakele, a indiqué que les repas sont mieux présentés depuis un certain temps, bien propres et accompagnés du poulet et du poisson. Ce qui ne se faisait pas avant. « Nous sollicitons la libération massive des femmes à cause de l'état de leurs dossiers, car beaucoup de cas sont bénins », a déclaré la gouvernante Pamela Kabakete avant d'enchaîner qu'elles comptent sur la main de du cœur de la Ministre et demandent de bien vouloir mettre à leur disposition, différentes activités, comme la lecture, les sports, l'alphabétisation, recevoir des formations qui vont dans le sens d'une rééducation qui sera un plus pendant et après leur séjour dans ce milieu carcéral car, elles doivent rester fortes, positives et avoir le moral au beau fixe.

Pour sa part, le Directeur de la Prison Centrale de Makala, le lieutenant-colonel, Flory Kandimba, s'est dit satisfait de la réhabilitation des pavillons destinés aux femmes détenues. Et surtout, il a apprécié à sa juste valeur la présence de la Ministre d'Etat, Ministre de la Justice à la Prison Centrale de Makala. Il a ajouté que la nourriture «Voungoulé » appartient au passé et que les détenues ont une alimentation diversifiée. L'arrivée de Mme Rose Mutombo a contribué à la diminution des cas de malnutrition.

Le même exercice était fait à la Prison Militaire de N'dolo, où, Rose Mutombo a échangé avec certaines détenues dans leurs cellules afin de recevoir leurs préoccupations. Le directeur de la Prison militaire de N'dolo, le lieutenant-colonel, Flory Manga, a déclaré qu'il est beaucoup plus ravi par le passage de la ministre d'Etat. C'était une occasion pour lui de présenter les préoccupations en rapport avec le travail que nous sommes en train de faire. Il s'agit de la gestion des personnes qui sont privées de liberté.

« La première préoccupation qui n'est pas spécifique pour nous est celle liée à la surpopulation carcérale. Nous avons profité de la présence de la Ministre d'Etat, ministre de la Justice pour lui présenter cette situation. J'ai fait allusion à la réhabilitation des infrastructures parce que les nôtres sont tellement vétustes à tel point qu'avec l'évolution, nous nous sommes retrouvés avec un effectif beaucoup plus important. Lorsque nos installations avaient été réhabilitées, la capacité d'accueil prévue était de 540 prévenus. A ce jour, nous sommes à 2.100 détenus », a-t-il souligné.

Il revient de souligner que la réhabilitation de la Prison Centrale de Makala a commencé pendant le programme d'urgence de 100 jours du chef de l'Etat. Le contrat avait été conclu en mai 2019 et prévoyait la réhabilitation de 8 pavillons sur 11 ainsi que quelques bâtiments de la Prison Centrale de Makala.