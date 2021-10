Congo-Kinshasa: Nouveau Coordonnateur des étudiants/Unikin - Bagaza Ziki Marcelin officiellement aux commandes

C'est au cours d'une cérémonie officielle organisée lundi 4 octobre dernier devant les membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, les délégués facultaires, les chefs de promotions, le nouveau coordonnateur des étudiants Bagaza Ziki Marcelin a pris de manière officielle ses fonctions, avec son gouvernement composé de 23 membres. A cette occasion, Bagaza Ziki a affiché ses ambitions qui s'articulent autour de la solidarité estudiantine ; la promotion de l'excellence ; le dialogue vertical et horizontal permanent ; la protection de l'environnement ; la transparence et la redevabilité de la gestion, 5 points capables de rendre l'Unikin toujours plus forte, avec l'avènement du Professeur Kayembe au rectorat.

Dans sa prise de parole, le n°1 des étudiants de la colline inspirée a remercié toutes les personnes ayant contribué à son sacre. "A l'heure que je prends la parole du haut de cette tribune, mes pensées de profonde gratitude sont toutes dédiées à mesdames et messieurs les délégués facultaires et des chefs des promotions de l'Université de Kinshasa, toutes facultés confondues, pour la marque de confiance en ma modeste personne en me chargeant de porter la lourde responsabilité de représentant de mes distingués et estimés camarades étudiants avec lesquels je partage le destin commun de jeunesse consciente, espoir de cette nation", a-t-il soulevé dans son allocution.

Bagaza Zigi Marcelin a profité d'emblée de sa nouvelle casquette pour exhorter tous les étudiants présents à la cérémonie, à l'unité et la solidarité pour que l'Unikin puisse garder sa position d'antan de l'une des meilleures universités tant au pays qu'à l'étranger. «Nous devons nous rassembler autour d'un même idéal en vue de former un front commun en faveur du rêve que nous caressons tendrement au bénéfice de notre être au sein de cette communauté savante, car unis, nous serons plus forts et invulnérables pour faire face aux défis à venir", a-t-il ajouté.

En vertu de ses prérogatives de Coordonnateur, M. Bagaza a promis de tout faire pour avoir de nouvelles sur la situation des homes qui n'accueillent toujours pas d'étudiants depuis qu'ils ont été rénovés. Il a promis également de suivre de près tous les détails relatifs aux homes pour qu'aucun infiltré n'ait accès à ces logements pour étudiants. « je veillerai et appuierai les services compétents en vue de ne loger que les étudiants régulièrement inscrits au cours de l'année académique en cours de validité. Je veillerai à la sécurité des étudiants et à l'assainissement sans complaisance de nos milieux vitaux", a promis Bagaza Ziki Marcelin. Au vu des enjeux de l'heure au niveau de l'Unikin, il est plus que nécessaire de laisser le temps à ce Coordonnateur qui veut laisser des traces avant son départ. Bon vent à l'homme.