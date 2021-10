Sénégal: Lekela - Massaer Cissé devient le directeur général pour le Sénégal

Lekela, l'entreprise de production d'énergie renouvelable annonce la nomination de Massaer Cissé au poste de directeur général pour le Sénégal. Il sera responsable de la supervision de la construction et de l'exploitation du Parc Éolien de Taïba N'Diaye.

« Au cours des 17 dernières années, Massaer a occupé divers postes, notamment dans la gestion financière, juridique et fiscale mondiale, la planification et la mise en œuvre de projets. Plus récemment, il a été directeur à Deloitte, au Sénégal, où il a dirigé une équipe qui a aidé des entreprises multinationales dans divers secteurs en gérant des investissements, des opérations commerciales et des relations gouvernementales au Sénégal, en Gambie, au Mali et en Mauritanie. Auparavant, il a passé 9 ans à Deloitte à New York », informe le communiqué.

Massaer Cissé, a déclaré, « Taïba N'Diaye est un élément essentiel de la stratégie du Sénégal pour l'énergie propre, et je suis très heureux d'aider le pays à progresser dans ce sens. L'engagement de Lekela à fournir de l'électricité durable et fiable à travers l'Afrique, tout en créant de la valeur à long terme dans les communautés où ils opèrent, a été essentiel dans ma décision d'y travailler, et je suis très impatient de le faire ».