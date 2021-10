Madagascar: Rock - Dee-A se fraye un chemin

En à peine un an et demi d'existence, le groupe Dee-A trouve déjà sa place sur le devant de la scène. Avec une formation composée de têtes connues dans le milieu du rock, la bande remet le couvert au No comment Bar Isoraka, demain. Résonneront alors les « Voafetra" ,"Tsy m'Lay", "Vita hatreo", "Reviko" mais aussi « Pejy ho anao ». Bien qu'étant relativement récent, le groupe a déjà à son compteur une vingtaine de morceaux, en tout cas suffisamment pour tenir tout un concert.

Cette fois encore, la bande au complet retrouvera les noctambules à la découverte de nouvelles ambiances. Au micro se trouvera Diana. La belle s'est faite connaître du grand public dans un télé crochet. Une apparition qui a marqué les amateurs de rock. De même pour Poun à la guitare, Tovo kely au clavier, Papatre à la basse, Tody à la rythmique et Mana à la batterie. Pour le rock au féminin, Dee-A annonce la couleur. Entre le rock et le métal, leur cœur balance. Allant du power ballad au funk métal, en passant par le heavy et le speed métal, leur musique se pare de mille et une étoiles en matière de galaxie. Pour le groupe, le confinement a porté ses fruits. L'annonce d'un éventuel premier album est d'actualité. Mais en attendant, place au live.