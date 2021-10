Madagascar: Digitalisation de l'enseignement - Des formations spécifiques en informatique prodiguées aux étudiants de l'ES-DES

« Nos étudiants pourront obtenir des bourses extérieures aux termes de leurs études », a annoncé la directrice de l'ES-DES, Hanitriniaina Eléa Chilo.

L'Ecole Supérieure de Développement Économique et Social (ES-DES) propose aux étudiants quatre mentions, à savoir, Economie, Gestion, Travail Social et Agronomie visant à les orienter à créer leurs propres projets de développement ou leurs entreprises.

Puisque la digitalisation de tous les secteurs d'activités, y inclus le secteur de l'enseignement, est incontournable, la directrice de l'ES-DES, Hanitriniaina Eléa Chilo, mise davantage sur des approches pédagogiques basées sur des innovations technologiques, pour cette nouvelle rentrée universitaire. Ainsi, « tous nos étudiants bénéficieront des formations spécifiques en informatique dès leur première année, et ce, quelque soit la Mention choisie. Elles seront prodiguées par un formateur spécialisé qui possède un doctorat en informatique et en matière de digitalisation au sein d'une grande université en Chine », a-t-elle fait savoir lors de la présentation de la mise en œuvre de son programme d'enseignement digital aux étudiants. « Ce sera une grande opportunité pour eux. En effet, à compter de la 3e année, ils pourront encore poursuivre cette formation spécifique en informatique, leur permettant par la suite d'obtenir un certificat international », d'après toujours ses explications.

Bourses d'études à l'extérieur. Il est à rappeler que les étudiants au sein de cette école supérieure de développement se familiarisent déjà à l'utilisation des logiciels dans des exercices pratiques de comptabilité et finance pour ceux qui choisissent la Mention gestion, entre autres. Il en est de même pour ceux qui font des mathématiques appliquées dans la Mention économie. « Toujours dans le cadre de ces formations spécialisées en informatique, les étudiants pourront réaliser des publications internationales, et ce, en anglais. Et l'obtention de ce certificat international constitue un outil indispensable leur permettant de décrocher facilement des bourses d'études à l'extérieur », a annoncé Hanitriniala Eléa Chilo. Dans la même foulée, « nous allons bientôt présenter le site web de l'école de développement sur lequel, les étudiants pourront télécharger leurs cours et les travaux dirigés, tout en restant connectés avec leurs encadreurs professionnels. Ils peuvent entre temps y effectuer une inscription en ligne », a-t-elle enchaîné.

Hausse de l'ordre de 50%. Par ailleurs, force est de remarquer que cette forme de digitalisation de l'enseignement attire particulièrement les nouveaux bacheliers, lors de la participation dernièrement de l'ES-DES aux différents salons destinés à les orienter sur les formations universitaires qui leur sont adaptées. La preuve, « nous avons enregistré une hausse de l'ordre de 50% de nouveaux étudiants qui se sont inscrits chez nous, pour cette nouvelle année universitaire. Quant aux étudiants qui sont localisés dans les régions, les formations à distance seront renforcées. Nous sommes maintenant présents dans de nombreuses régions, notamment dans les villes de Toamasina, Moramanga, Antsiranana, Ambanja, Port-Bergé, Maevatanàna, Mahajanga, Antsirabe, Toliara, Mananjary, Arivonimamo, Miarinarivo, Tsiroanomandidy et Ambositra. Et bientôt, nous allons nous implanter à Fianarantsoa », a conclu la directrice de l'ES-DES, qui plus est la directrice de l'ONG ACDM (Actions Concrètes de Développement de Madagascar), ONG qui offre des stages pratiques aux étudiants.