Madagascar: Secteur technologie de l'information - Un besoin considérable de compétences

Les offres de formation données par les écoles et institutions d'enseignement et/ou de formation oeuvrant dans le domaine informatique sont standards et répondent juste aux besoins actuels du marché.

« De toute façon, on devrait aller vers la numérisation, les échanges nationaux et internationaux via le digital. Il faut donc qu'on sache quelles compétences on devrait produire afin de répondre à tous ces besoins ». Propos de Gil Razafintsalama, Président du conseil d'administration de l'Esti ou Ecole Supérieur des Technologies de l'Information lors d'une conférence intitulée «l'e-commerce et développement économique» à Antanimena hier.

Un événement qui devait se prolonger avec le temps et qui voudrait être un moyen permettant une veille efficace et efficiente des éventuels besoins du secteur de l'informatique et de la technologie à Madagascar. En effet, les formations octroyées par les écoles et instituts œuvrant dans le domaine seraient actuellement des « formations standards répondant aux besoins actuels du secteur ». Lesdites formations allant du domaine de l'intelligence artificielle à celui de la sécurité informatique. Des formations qui « ne pourront plus suffire à un moment donné », lance Gil Razafintsalama.

Amont. La nécessité d'anticiper et de prévoir les besoins futurs d'un secteur en perpétuel développement a ainsi été avancé par Gil Razafintsalama. Ce, étant donné « l'insuffisance manifeste de compétence » dans la Grande Île. En effet, environ 1.200 ingénieurs informatiques seraient actuellement répertoriés à Madagascar. Un chiffre largement en deçà du nombre d'emplois généré par le secteur si l'on se réfère aux dires de Gil Razafintsalama. « Aujourd'hui, on doit à peu près être 20.000 emplois dans le secteur », nous a confié le PCA de l'Esti.

Les offres ne permettent donc pas de satisfaire les demandes si l'on s'en tient aux dires de Gil Razafintsalama. Ce qui ferait de l'informatique et des technologies de l'information un secteur potentiel pour le développement et l'épanouissement des jeunes à Madagascar. « Un secteur qui n'attend qu'à fournir de l'emploi aux jeunes qui disposent des compétences et qualités requises », note le PCA de l'Esti. L'entretien avec Gil Razafintsalama nous a également permis de savoir que l'e-commerce peut réellement constituer un levier de développement économique pour Madagascar. Ce qui serait toutefois soumis à des conditions. Il faut que tous les acteurs jouent leur rôle. Il faut renforcer et améliorer les offres de formation répondant aux besoins présents et futurs du secteur. Il faut que tous les maillons de la chaîne soient bien mis en place. Ce que les conférences que l'Esti va organiser entend initier.