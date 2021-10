Madagascar: Commune urbaine de Manjakandriana - Présentation du Plan de Développement Local Intégré et Inclusif

Un plan de développement local tenant compte à la fois des réalités locales et des défis de l'inclusivité et la multisectorialité. C'est le document officiel de ce plan, fruit d'intenses concertations et concrétisations des planifications, après avoir étudié ensemble les besoins réels ressentis par la population, que la Commune Urbaine de Manjakandriana et WaterAid Madagascar ont présentés, hier. Afin de concourir au développement économique, social, culturel et environnemental de la commune respective, Manjakandriana a procédé à la planification de son développement, cette fois intégré et inclusif.

Conformément au principe de subsidiarité, la commune est la mieux placée pour déterminer les projets prioritaires à mettre en œuvre. Elle est tenue de disposer d'un programme d'investissement public adopté par le Conseil communal, à mettre à jour annuellement. Manjakandriana a ainsi procédé à la conception de son Plan de Développement Local Intégré et inclusif (PDLII) suivant un processus de concertations publiques locales, impliquant les acteurs locaux de développement et les partenaires de la Commune notamment WaterAid et l'ONG Ezaka Vaovao. Vingt séances de concertations publiques tant au niveau des Fokontany qu'au niveau Communal ont été organisées, d'août 2020 à février 2021.

De juillet 2021 jusqu'en Juillet 2026, le PLDII présente les objectifs visés et les résultats attendus, ainsi que les moyens nécessaires à leur réalisation. Basé sur la théorie de changement véhiculée par WaterAid dans ses projets visant l'accès universel aux infrastructures EAH (eau-assainissement-hygiène) de base, Manjakandriana déclare dans son PLDII que ce principe constitue un levier de développement pour sa population. Elle priorisera ainsi l'accès à l'EAH, aux soins et services sanitaires, à l'éducation, aux infrastructures agricoles et routières adaptées, à une exploitation forestière durable et réglementée, à des services administratifs améliorés, à l'électricité.

Ce document bien ficelé, dont la qualité et la pertinence ont été saluées, lors de sa présentation, est ainsi appelée à se traduire en réalisations effectives, et à ne pas rester un document rangé dans les bureaux communaux.