Madagascar: Andry Rajoelina - » J'ai honoré mon velirano «

Une administration publique proche du peuple. Tel est l'objectif de la séparation des régions Vatovavy et Fitovinany.

C'est ce qu'a déclaré, hier, le président Andry Rajoelina. Comme prévu, le chef de l'Etat était à Mananjary pour officialiser la création de la 23e région de Madagascar. La région Vatovavy qui sera composée de trois districts, à savoir Mananjary, Nosy Varika et Ifanadiana. Après plusieurs mois de polémiques et de tergiversations, la scission de Vatovavy Fitovinany est désormais effective. Par ailleurs, cette nouvelle région a déjà son gouverneur qui a été nommé durant le Conseil des ministres de mercredi dernier. Il s'agit de Maurice Lucien Randriarison. Un médecin très connu dans cette localité qui a déjà occupé le poste de Directeur régional de la Santé à Mananjary. Le nouveau Préfet de Mananjary, Timothée Roger Randriamihitsakisa, a également été nommé durant ce Conseil. Les deux responsables ont été officiellement présentés à la population locale durant la cérémonie d'hier.

Nouvelle région. Le maire de Mananjary, le représentant des Ampanjaka, le député de Nosy Varika et celui de Mananjary, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation. Tous ceux qui ont pris la parole ont qualifié cet évènement d' » historique « . En effet, celà fait vingt ans que la population de Vatovavy réclame une nouvelle région. C'est désormais chose faite. La place Vatovavy, au bord de la mer, a été noire de monde lors de cette occasion. 900 personnes venant de Nosy Varika ont traversé la mer en pirogue pour y être présents. Même affluence pour Ifanadiana. La pluie ne les a pas empêchés de venir à Mananjary qui est désormais le chef-lieu de la région Vatovavy.

Ceci prouve l'importance de ce découpage territorial aux yeux de la population locale, a expliqué Nicolas Rabemananjara, vice-président du Sénat, considéré comme l'un des artisans de la naissance de la 23e région de Madagascar. Outre les simples citoyens, plusieurs hauts responsables étatiques sont aussi présents à Mananjary pour honorer de leur présence cet évènement. Parmi eux figurent le Premier ministre Christian Ntsay et plusieurs membres du gouvernement, Christine Razanamahasoa, présidente de l'Assemblée nationale, Herimanana Razafimahefa, président du Sénat, plusieurs sénateurs et députés venant des quatre coins de la Grande île, les maires issus des districts composant les régions Vatovavy et Fitovinany.

Fihavanana. Le président Andry Rajoelina a déclaré dans son discours que cette nouvelle région n'est pas le fruit d'une mésentente, ni de la division, mais la décision a été prise dans le respect du Fihavanana, de l'esprit du dialogue, des négociations et du respect mutuel entre les différentes entités concernées. L'objectif est de mettre en place une administration publique proche du peuple, a-t-il soutenu. Auparavant, tous les dossiers et démarches administratives ont été effectués à Manakara. Le chef de l'Etat a aussi noté que cette initiative a bénéficié du tso-drano et de la validation des Olobe, les Ndregnony, les Ampanjaka, les notables et de toutes les autorités concernées, ainsi que les organisations membres de la société civile. Une manière à lui d'expliquer qu'il s'agissait d'une initiative consensuelle et inclusive.

Parmi les notables de la région, seul le député d'Ikongo Brunelle Razafintsiandraofa a brillé par son absence. Faut-il rappeler que le vice-président de l'Assemblée en charge de la province de Fianarantsoa a toujours été contre ce découpage. Pourtant, la cérémonie d'hier a vu la présence effective de tous les Ampanjaka de la région. D'ailleurs, tout en remerciant le chef de l'Etat, ces derniers ont aussi donné leur bénédiction au gouverneur nouvellement nommé et au processus d'installation de la 23e région.

Quoi qu'il en soit, le président Andry Rajoelina soutient que l'objectif de cette scission est de permettre un développement rapide et équitable entre les régions Vatovavy et Fitovinany. Il a aussi rappelé que cette initiative relève d'une promesse qu'il a faite pendant la campagne électorale de 2018, à l'endroit de la population locale. « Il s'agit d'une énième promesse tenue. Je tiens à souligner que j'ai honoré mon velirano », a-t-il déclaré.

Satisfaction. La nouvelle Administration régionale va tout de suite prendre fonction. « Asa fa tsy kabary » ou " Acta non verba". Tel est le mot d'ordre pour le gouverneur Maurice Lucien Randriarison. Hier, la région Vatovavy a reçu son pack d'engins de la part du président de la République. Andry Rajoelina a aussi donné des instructions pour la réfection des routes reliant les districts et les différentes communes. Durant cette journée, il a inauguré la route en pavés dans le quartier d'Andovosira avant de visiter le stade manara-penitra de Mananjary dont les travaux sont actuellement terminés à 95%.

Plusieurs projets de développement sont en cours actuellement au niveau du chef-lieu de la région Vatovavy. « Seuls ceux qui sont aveuglés par la haine ne voient pas toutes ces réalisations », a déclaré Andry Rajoelina qui n'a pas caché sa satisfaction car selon ses dires, « les velirano ont été accomplis en ce qui concerne Mananjary ». Il a aussi inauguré le boulevard maritime qui, désormais, sera appelé "Boulevard de l'émergence".

La journée d'hier a également été marquée par le lancement officiel du projet E-Karama qui consiste à la digitalisation du paiement des salaires des enseignants. Pour ce début, l'opération concerne 496 enseignants FRAM à Mananjary et plus de 1.000 enseignants FRAM à Manakara. Ces derniers vont pouvoir toucher leur salaire à l'aide d'une carte VISA distribuée gracieusement par l'Etat. Au final, d'ici 2022, tous les fonctionnaires vont bénéficier de cette initiative, a déclaré le numéro Un d'Iavoloha. E-Karama propose deux options de retrait, soit par les GAB au niveau des banques, soit auprès du Paositra Malagasy.

D'après les explications, 250 agences de Paositra Malagasy sont disponibles dans tout Madagascar. La population de Mananjary célèbre actuellement l'évènement culturel "Sambatra". La fête et les animations se sont poursuivies jusqu'à tard dans la nuit. En début de soirée, le chef de l'Etat a assisté au feu d'artifice qui a été organisé dans le Kianja Vatovavy. Ce jour, plusieurs inaugurations à Mananjary figurent encore dans l'agenda du président Andry Rajoelina.