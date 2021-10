Ile Maurice: Éducation - Un deuxième trimestre sous le signe de la prudence

La rentrée scolaire ne connaîtra pas tous les changements attendus. La ministre de l'Éducation, rencontrant la presse hier, a confié vouloir attendre encore un peu, après avoir consulté les autorités de la Santé.

Le deuxième trimestre, prévu du 18 octobre au 17 décembre 2021, se fera sous d'autres auspices et avec plus de précautions. C'est ce qu'a annoncé la vice Premier ministre et ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun, au bâtiment de la Mauritius Institute of Training and Development (MITD), à Phoenix, hier. Initialement annoncé comme une reprise normale où tous les élèves étaient attendus à l'école en même temps, la ministre est revenue sur sa décision, en évoquant l'évolution de la situation sanitaire et le nombre de cas positifs détectés au quotidien. Elle a expliqué qu'elle se voit contrainte de revoir la structure de la reprise après avoir analysé la situation avec le ministère de la Santé, sous l'œil du High Level Committee.

C'est ainsi qu'au primaire, les élèves des grades 1 et 2 iront à l'école trois jours, les mardi, jeudis et vendredi ; ceux des grade 3 et 4, trois jours également, les lundi, mercredi et jeudi. En revanche, les élèves des grade 5 et 6 seront présents quatre jours, les lundi, mardi, mercredis et vendredi. Au secondaire, les élèves des grades 7, 7 Extended Program, 8 et 8 Extended Program seront à l'école trois jours, les mardi, jeudi et vendredi ; en revanche, les plus grands seront à l'école quatre jours : les grade 9, 9 Extended Program et 9 + Extended Program, les lundi, mardi, mercredi et jeudi; les grade 10 et 12, les lundi, mardi, mercredi et vendredi; et les grades 11 et 13, les lundi, mercredi, jeudi et vendredi.

Par ailleurs, le deuxième trimestre marquera la reprise des assemblées matinales et des activités physiques dans le respect des gestes barrières. «À ce jour, près de 13 000 élèves de 15 à 17 ans ont déjà reçu une première dose du vaccin. La campagne continuera jusqu'au 20 octobre», a expliqué la ministre de l'Éducation. Quid du pré-primaire ? Les arrangements initiaux de 15 élèves par classe s'appliquent. Si une classe compte plus d'élèves, elle sera partagée ou opérera en mode décalé. Idem pour les Special Needs Schools. Le ministère dit suivre de très près l'évolution du Covid-19. «Si un élève est testé positif, il ira en isolement ainsi que les autres élèves en contact direct avec lui. L'école sera désinfectée et reprendra normalement le lendemain», a expliqué la ministre.