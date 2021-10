Nigeria: Médias sociaux et télévision pour l'animation du missionnaire Octobre

Abuja — Les médias sociaux et la télévision font partie des outils privilégiés utilisés par la Direction des Œuvres Pontificales Missionnaires au Nigeria pour l'animation de l'Octobre Missionnaire. Les préparatifs, qui ont commencé il y a environ quatre mois avec la publication du message du Pape pour la Journée Mondiale des Missions 2021, traduit dans les quatre principales langues autochtones (Igbo, Hausa, Yoruba et Tiv), se sont poursuivis avec la distribution massive du message aux cinquante-six diocèses et l'envoi aux paroisses d'affiches les invitant à la Journée des missions.

La prière, en particulier la neuvaine à la Vénérable Pauline Marie Jaricot, qui sera béatifiée le 22 mai 2022 (voir Fides 4/10/2021), caractérise le mois d'octobre. Elle a été lancée par les OPM locaux et de nombreux fidèles y ont participé. Toutes ces activités et bien d'autres encore ont été promues et diffusées dans les médias sociaux ainsi que dans certains médias locaux, notamment la chaîne de télévision catholique du Nigeria.

Les médias sociaux et les programmes télévisés proposent un programme quotidien de méditations, de lectures et de réflexions sur le bienheureux Jaricot, les méditations proposées par le Secrétariat international de l'Union Pontificale Missionnaire à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de son fondateur, le bienheureux Paolo Manna.

Le programme comprendra également un spot publicitaire créé pour l'occasion et un message vidéo de Son Excellence Mgr. Bulus Yohanna, Evêque du diocèse de Kontagora, pour encourager tous les catholiques à prier et à soutenir les missionnaires le 24 octobre. L'évêque Yoanna célébrera lui-même la messe de la Journée mondiale des missions, qui sera diffusée en direct sur les chaînes African Independent Television et Catholic Television.

Pour compléter les initiatives du mois d'octobre missionnaire, une session de formation et d'étude est prévue pour tous les directeurs diocésains des POM des cinquante-six diocèses du Nigeria (12-15 octobre, à Akwa, État d'Anambara) en vue de la Journée Mondiale des Missions.