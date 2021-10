Afrique: Mondial 2022 / Malawi - Côte d'Ivoire - Avec Aurier et Késsié titulaires, les Eléphants évolueront en 3-4-3

Tout à l'heure du côté du stade Orlando à Johannesburg, ivoiriens et malawites s'affronteront dans le cadre de la 3eme journée des éliminatoires zone Afrique du mondial 2022. Patrice Beaumelle, l'entraineur des Eléphants, a décidé d'évoluer dans un 3-4-3 tout en titularisant son capitaine Serge Aurier et la panthère Franck Késsié. La compo de la Côte d'Ivoire.

Patrice Beaumelle a décidé de disposer son équipe en 3-4-3. Ainsi, dans les buts on aura comme d'habitude, Gbohouo. La défense sera composée de Boly, Sinaly et Odilon Kossonou. Késsié et Sangaré seront dans le cœur du jeu et accompagnés sur les ailes par Kamara et Aurier. Et attaque on aura Gradel, le jeune Cristian Kouamé et Evrard Kouassi.