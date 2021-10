Afrique: CAN TotalEnergies 2021 - Les Mozambicains rêvent grand

En dépit de la jeunesse de l'équipe, le coach et ses poulains ont des raisons de croire en un succès face aux Lions indomptables.

La récente victoire des Mozambicains face aux Eléphants de Côte d'Ivoire et la défaite des Lions indomptables du Cameroun devant les Ivoiriens ont fini d'asseoir la confiance et la sérénité. Les Mambas comptent affronter ce jour sans complexe, les Camerounais au stade de Japoma à Douala. Même si le coach Horacio Gonçalves reconnaît qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour récupérer physiquement avant le match, il dit pouvoir compter sur le professionnalisme et l'esprit combatif de ses joueurs. Hier, lors de la conférence de presse qui aura duré dix minutes, le coach mozambicain a clairement affiché les ambitions de son équipe face au Cameroun, en particulier, et au reste du groupe en général. « Nous savons que c'est un match très difficile, mais nous avons une jeune équipe qui a un mental très fort et nous avons aussi de bons joueurs. Notre équipe est très bien organisée et nous venons avec des dispositions positives pour gagner ce match », affirme Horacio Gonçalves, qui a toutefois laissé entendre qu'ils auront besoin de beaucoup de courage pour affronter les Lions.

Le capitaine de l'équipe mozambicaine, Reivildo Mandava, a quant à lui fait savoir que l'ambiance est très bonne dans le groupe. Il a affirmé être conscient du fait que le match sera difficile, parce que le Cameroun dispose de grands joueurs. Mais cela n'émoussera pas leur volonté. Au sujet de la suite de la compétition, Horacio Gonçalves a dit être conscient du fait qu'ils sont logés dans un groupe difficile, mais qu'ils sont déterminés à affronter tous les matches avec courage. « Nous n'avons pas la pression pour être premiers du groupe. C'est le Cameroun et la Côte d'Ivoire qui ont cette pression. C'est compliqué pour nous, mais nous travaillons toujours pour y croire », a soutenu le sélectionneur. La reconnaissance du terrain et la séance d'entrainement qui ont suivi ont confirmé les propos du coach et du capitaine quant à la jeunesse de ce groupe, mais surtout sur la qualité des joueurs. Visiblement, ils sont physiquement à jour, et très athlétiques. L'on a noté de la vivacité et une bonne la circulation du ballon. « Ce ne sera pas donné pour nos Lions ! », a lâché un journaliste camerounais durant la répétition mozambicaine. Rendez-vous ce soir au terme des 90 minutes de jeu.