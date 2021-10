Egypte: Liverpool - Mohamed Salah se montre gourmand

Afin d'accepter de rempiler à Liverpool, l'attaquant égyptien Mohamed Salah réclamerait le double de son salaire.

Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues avec Liverpool, Mohamed Salah totalise un joli total de 9 buts et 3 passes décisives en 9 rencontres disputées. Et ce alors qu'il joue en Premier League, le championnat le plus disputé au monde, et se retrouve dans le groupe de la mort de la Ligue des Champions, avec l'Atlético de Madrid, le FC Porto et le Milan AC. The Egyptian King, comme on le chante dans les travées d'Anfield, est donc en feu en ce début de saison.

Auteur d'un énorme début de saison, le Pharaon est ouvert à une prolongation de son contrat qui expire en juin 2023 avec Liverpool. Mais Mohamed Salah se montre gourmand quant à une prolongation de son contrat avec Liverpool. En effet, l'ailier égyptien, rémunéré à hauteur de 235.000 euros par semaine, souhaite doubler son salaire, selon the Athletic. A l'approche de ses 30 ans, le Pharaon veut probablement signer un dernier gros contrat pour marquer un peu plus l'histoire des Reds.