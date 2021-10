Maroc: Le nouveau gouvernement marocain marque la fin de la domination du PJD

Ce vendredi 8 octobre, avec la rentrée parlementaire et l'annonce du nouveau gouvernement, se referme la parenthèse du Parti de la justice et du développement (PJD). Après une décennie à la primature, les islamistes sont désormais dans l'opposition. Un mois après les législatives du 8 septembre, marquées par l'effondrement du PJD dans les urnes et la victoire du RNI de Aziz Akhannouch, la nouvelle équipe gouvernementale a été présentée ce jeudi soir 7 octobre.

« Un mix entre ministres chevronnés et jeunes compétences », selon les mots du porte-parole de la nouvelle équipe gouvernementale. Soit 24 portefeuilles autour d'Aziz Akhannouch, répartis entre les trois formations arrivées en tête le 8 septembre : le rassemblement national des indépendants (RNI), le parti de l'Authenticité et Modernité (PAM) et Istiqlal.

Pas de parité mais une féminisation relative : sept ministres femmes contre quatre dans l'équipe précédente.

Aux postes régaliens, les ministères dits de « souveraineté » nommés par le roi, c'est le choix de la continuité en matière de politique étrangère. Nasser Bourita est reconduit à son poste, dans un contexte de tensions avec le voisin algérien. De même pour la politique sécuritaire : Abdelouafi Laftit reste à l'Intérieur

« Nouveau modèle de développement »

Par ailleurs, l'actuel ambassadeur du Maroc en France, Chakib Benmoussa entre au gouvernement. Il sera en charge de l'Éducation, portefeuille à fort enjeu tant la qualité de l'enseignement public marocain a été critiquée ces dernières années. Il était aussi depuis 2019 président de la commission spéciale sur le « nouveau modèle de développement ». Un document qui fixe les grandes orientations de cette nouvelle mandature.

Le cap sera rappelé ce vendredi après-midi par le roi Mohammed VI. À distance, de son palais de Fès, il s'adressera aux députés à l'occasion de la rentrée parlementaire de la nouvelle Chambre des représentants.