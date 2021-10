Cameroun: Lutte contre la pollution et gestion du foncier - Les actions locales évaluées

Les ministres en charge de l'Environnement et des Affaires foncières se sont entretenus à cet effet avec la directrice exécutive de l'Onu-Habitat le 5 octobre à Yaoundé.

Deux audiences en faveur d'un monde sans carbone. La directrice exécutive de l'Organisation des Nations unies pour l'Habitat (Onu-Habitat), Maimunah Mohd Sharif est allée à la rencontre du ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et du Développement durable (Minepded) et de celui du Domaine, du Cadastre et des Affaires foncières (Mindcaf) le 5 octobre dernier à Yaoundé. Accompagnée d'une importante délégation des Nations unies, Maimunah Mohd Sharif était porteuse d'un message : empêcher les zones urbaines de sombrer sous le poids de la pollution de l'air. Son plaidoyer, la directrice exécutive de l'Onu-Habitat l'a entamé auprès du Minepded, Hele Pierre. En une heure, les deux parties ont passé en revue les actions du Cameroun en faveur de la lutte contre les changements climatiques. A cet effet, Hele Pierre s'est appesanti sur le système de gestion durable des déchets entamé depuis quelques mois par le gouvernement et la création croissante des espaces verts.

Au Mindcaf, les assises portaient sur la gouvernance foncière au Cameroun. Après avoir visité les logements sociaux du quartier Olembé à Yaoundé, quelques lieux publics et espaces verts, Maimunah Mohd Sharif, par ailleurs experte en planning urbain a entretenu la partie camerounaise sur les bonnes pratiques en matière de gestion foncière et d'aménagement urbain. La phase « échange d'expériences » a permis au ministre Henri Eyebé Ayissi et son hôte de répertorier les actions à mener pour attirer plus d'investisseurs.