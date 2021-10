Cameroun: Eliminatoires Coupe du monde 2022 - faux pas interdit

Les Lions indomptables ont eu leur dernière séance d'entrainement hier matin pour le match déjà décisif de ce jour contre le Mozambique.

Ce jeudi 7 octobre 2021 était un jour d'entraînement un peu particulier pour les Lions indomptables du Cameroun. En effet, contrairement aux précédentes séances qui se déroulaient en après-midi, celle d'hier a eu lieu en matinée sur l'un des terrains annexes de Japoma. Un horaire avancé, explications du staff, histoire de laisser le temps aux joueurs de récupérer avant leur match prévu ce vendredi 8 octobre à 17h contre le Mozambique au stade de Japoma, dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Un duel entre le Cameroun, 2e du groupe D avec trois points, et le Mozambique, dernier avec une unité au compteur, dont l'issue est déjà primordiale pour les Lions. « Après les résultats précédents, une victoire et une défaite, nous avons maintenant deux matches très importants contre le Mozambique. La marge d'erreur est très réduite. Nous en sommes bien conscients et nous travaillons sérieusement avec les joueurs pour avoir un maximum de points lors de ces deux prochaines rencontres », a expliqué hier le sélectionneur António Conceição lors de la conférence de presse d'avant-match. Un travail qu'on a pu entrevoir pour les premières minutes d'entraînement ouvertes à la presse sur la pelouse du stade annexe à Japoma. Entre mise en place tactique du sélectionneur, courses et déplacements avec et sans ballon, combinaisons entre les joueurs, exercices de renforcement de l'esprit de cohésion du groupe, jeu au pied des gardiens, etc.

Ces efforts, les Lions indomptables espèrent les transformer en résultat positif devant le public de Douala, très attendu par l'équipe. Un sentiment traduit par Toni Conceição : « Nous sommes très contents de revenir à Douala tout simplement parce que nous sommes fiers de venir ici pour représenter le pays et tout le peuple. C'est très important pour nous. On espère que le public va répondre présent au match. On a besoin du public pour nous pousser vers l'avant, pour aller vers la victoire. »