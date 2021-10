Cameroun: Pensions, prestations familiales - Comment monter son dossier

Un séminaire régional sur l'harmonisation et la sécurisation de ces actes ouvert hier, 7 octobre, à Douala.

« Très souvent, dans nos services, nous recevons des dossiers qui ne sont pas complets, et qui doivent être rejetés. Nous ne les rejetons pas de gaieté de cœur. » Propos de Michel Bakary, sous-directeur de la Gestion du Contentieux de la Solde et du suivi de la Réforme au Minfi, tenus hier, 7 octobre à Douala. C'était à l'occasion d'un séminaire régional sur l'harmonisation et la sécurisation des actes de pension et de prestations familiales, pour une meilleure prise en charge par le ministère des Finances. Les travaux concernaient les acteurs de la région du Littoral et du Sud-Ouest.

Face aux manquements observés, et qui résultent en désagréments divers pour les usagers, le Minfi a engagé une opération de sensibilisation et d'information. Relativement à la composition des dossiers montés en vue de l'obtention de pensions vieillesse, de pensions de survivants, d'allocations familiales, etc. Un document complet a été édité par le Minfi, lequel sert pour ainsi dire de boussole à l'opération. « Nous voulons diffuser cela dans les régions, afin que tout agent de l'Etat désireux de constituer un dossier puisse savoir, grâce à ce document, les différentes pièces à y apporter. Afin que les dossiers ne subissent plus de rejet au niveau du Minfi », a précisé Michel Bakary.

Les délégués régionaux du Minfopra du Littoral et du Sud-Ouest, les contrôleurs financiers régionaux et départementaux de ces deux régions et d'autres participants ont donc été édifiés sur le « Guide pratique de traitement de la solde et des pensions dans l'administration publique camerounaise ».

Christiane Mireille Meva'a, sous-directeur des Pensions et des Rentes viagères au Minfi, confirmera que l'objectif est de corriger des irrégularités. Avant d'apporter des précisions sur le fond : « Il s'agit notamment (... ) pour les actes de pension, du mauvais calcul des mois d'assurance, de la non-maîtrise du mode de calcul de la pension retraite et de réversion, de l'absence de matricule sur certains actes, des écarts constatés entre les conclusions de certaines grosses des jugements d'hérédité, et la confusion lexicale entre les concepts d'ayant droit, d'usufruitier et d'administrateur des biens », etc.

Des problèmes existent aussi sur la forme : défaut d'harmonisation des actes, et des particularités relevées d'une région à une autre. A ces préoccupations, il faut ajouter la nécessité de la sécurisation des actes susmentionnés et de leur circuit de transmission.

C'est dire si la question est sensible. Raison pour laquelle Zenabou Mali, chef de la division des Affaires administratives et juridiques dans les services du gouverneur du Littoral, à la Région, ouvrant les travaux au nom de celui-ci, a invité les participants à tirer le maximum de la formation prodiguée.