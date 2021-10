Cameroun: Chambre d'Agriculture - Place à la mandature 2021-2026

99 membres et dirigeants des organes collégiaux de cette instance installés hier par le ministre de l'Agriculture à l'issue de la session de plein droit.

« Je déclare installée la mandature 2021-2026 de la Chambre d'Agriculture, de l'Elevage, des Pêches et des Forêts (Capef). » C'est par cette phrase du ministre de l'Agriculture et du Développement rural (Minader) que les 99 membres et dirigeants des organes collégiaux de la Chambre, élus le 12 septembre dernier ont été installés dans leurs nouvelles fonctions. C'était hier à Yaoundé, en présence de membres du gouvernement. Revêtus d'une écharpe verte et d'un macaron de la même couleur floqués aux effigies de la Capef, les élus affichaient leur fierté, manifestant leur satisfaction par des acclamations nourries. Une ambiance festive qui augurait d'une nouvelle ère. Avant cette cérémonie, le président de la Chambre, Martin Paul Mindjos Momeny, a présidé la session de plein droit, au cours de laquelle les membres ont vérifié les mandats des uns et des autres.

En effet, c'est au terme d'un processus lancé en mars dernier que les responsables de la nouvelle mandature ont été élus. Pour le président de la Capef, ce vote constitue le quitus qui confère aux membres légalité et légitimité. Pour lui, le travail peut d'ores et déjà commencer. Il s'agira principalement de donner un nouveau souffle à la Chambre qui, par le passé, a peiné à accomplir ses missions pour des raisons conjoncturelles et du non renouvellement à échéance de ses organes.

Créée en 1955, la Chambre d'Agriculture a connu une série de réformes et un processus de restructuration qui ont fait d'elle un organe consultatif et représentatif des intérêts des professionnels des sections qu'elle coiffe. Elle dispose d'une mission consultative et donc, constitue le porte-parole des intérêts du monde rural auprès des pouvoirs publics et d'une mission d'intervention qui lui permet d'apporter son expertise et son appui dans la recherche et le développement agricole. Et depuis 2016, elle possède des instruments financiers dont les taxes et les redevances diverses lui permettant de remplir efficacement ses missions. Et fort de cette autonomie financière, la chambre veut prendre le cap de la redynamisation. Au moment où nous mettions sous presse, l'heure était à l'élection, puis l'installation du vice-président de la Capef et des bureaux des différentes sections.