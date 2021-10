Afrique Centrale: Bassin du Congo - La société civile se coalise pour conserver le patrimoine

L'association Arche congolaise pour le développement social (ACDS) a signé, le 7 octobre à Brazzaville, un accord de partenariat avec l'association Éveil d'Afrique pour sauvegarder le patrimoine écosystémique du bassin du Congo.

L'accord d'une durée de deux ans renouvelable se chargera de promouvoir la culture verte par la sensibilisation à la transition énergétique et aux respects de la population autochtone. Ainsi donc, les deux organisations associatives vont promouvoir le développement local durable pour les habitants des régions forestières. Dans ce dessein, elles vont définir les stratégies d'adaptation ainsi que les activités à gérer afin qu'elles continuent à bénéficier aux communautés locales.

L'association ACDS s'engage, entre autres, à accompagner l'association Éveil d'Afrique dans la recherche des partenaires techniques et des bailleurs de fonds. Ell va faire bénéficier à Éveil d'Afrique des éventuels ateliers de renforcement de capacités ainsi que des formations gratuites dans le domaine de l'environnement.

Par contre, Éveil d'Afrique s'engage à accompagner l'ACDS dans ses activités de lutte contre la pauvreté, le chômage et le manque d'emplois ainsi que la promotion des valeurs sociales. Il sera aussi question de protéger les écosystèmes et l'environnement en compagnie de l'ACDS et d'assurer la formation qualifiante pour promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat en milieu juvénile.

Patrimoine du Bassin du Congo

Les forêts du Bassin du Congo recouvrent 200 millions d'hectares dans dix pays et absorbent d'énormes quantités de dioxyde de carbone. Des espèces uniques de flore et de faune sont abritées par cette forêt riche en ressources naturelles et dont des millions de personnes dépendent pour survivre. Des agriculteurs pauvres utilisent les terres pour leur subsistance et le bois comme combustible. Depuis cinq ans, les sociétés ligneuses qui emploient des milliers de personnes ne cessent d'augmenter le taux de déboisement annuel.

L'on estime que la déforestation future en Afrique centrale va émettre en 2050 plus de trente milliards de tonnes de gaz carbonique, soit la quantité d'émissions du Royaume-Uni depuis soixante ans. La protection des forêts en Afrique centrale pourrait préserver 230 millions de tonnes de carbone, soit un tiers des émissions annuelles du Royaume-Uni. Ces émissions valent au-delà de 500 millions de dollars aujourd'hui sur le marché de carbone. Cet argent pourrait assister les pays du Bassin du Congo à mettre en œuvre des projets d'adaptation au changement climatique pour réduire la pauvreté et promouvoir le développement durable.