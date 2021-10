Congo-Brazzaville: 5e Relico - Les écrivains entrent dans le vif du sujet

Ouverte le 7 octobre, la Rentrée littéraire du Congo (Relico) a lancé sitôt après ses tables rondes. Au total, trois pour la première journée.

Les tables rondes de la journée inaugurale ont porté sur le sous-thème « Ecrire le roman, à quelle fin ? ». La première table ronde, sur le roman, a été animée par Matondo Kubu Turé, Henri Djombo et Ngelebayi, sous la modération de Chardin Nkalla. La deuxième a porté également sur le roman, animée par Ferréol Gassackys, Dieudonné Antoine Ganga et Jojo Mansounga, sous la modération de Ninelle Balenda. Essai littéraire, un autre parcours du temps, a été la troisième table ronde de la journée qui a porté sur le théâtre et le conte. Elle a connu comme animateurs Jean Romuald Mambou et Olga Vacherot, avec pour modérateur Willy Ngom.

Le sous-thème de la journée du 8 octobre est « La poésie, comme un monde à refaire ». La première table ronde, sur la poésie, sera animée par Jean Blaise Bilombo-Samba et Gerr Nsémi, sous la modération de Chardin Nkalla. La deuxième, toujours sur la poésie, sera animée par Gaëtan Ngoua et Yvon Lewa-Let, avec pour modérateur Rosin Loemba. Les deux autres tables rondes porteront sur les essais, avec pour animateurs Lécas Atondi Momondjo, Aline Lonzoniaba et Ya Soulé, sous la modération de Fidèle Biakoro. Enfin, la dernière table ronde de la journée sera animée par Mmes Voumbo, Bidounga et Florent Sogni Zaou, modéré par Chardin Nkalla.

Deux tables rondes sont prévues la journée du samedi 9 octobre. La première, animée par le Gabonais Dominique Douma sous la modération de Fidèle Biakoro, portera sur le roman. Alors que Grégoire Lefouoba, Emma Mireille Opa Elion, Mukala Kadima Nzuji et Charles Bouétoum animeront une table ronde portant sur le thème « Mfumu, toujours présent dans nos pensées ». Interviendra par la suite la lecture de la synthèse des travaux avant le mot de remerciementS du coordonnateur de la Relico, Florent Sogni Zaou, marquant la fin de cette cinquième édition.

Rappelons que le thème général de cette édition de la Relico est « Littérature, citoyenneté et responsabilité ».