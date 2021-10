Ile Maurice: Plainte constitutionnelle - Duel judiciaire Boolell-Phokeer le 8 novembre

Arvin Boolell, chef de file du Parti travailliste, et le speaker de l'Assemblée nationale, Sooroojdev Phokeer, s'affronteront devant la Cour suprême. La plainte constitutionnelle d'Arvin Boolell n'a pas été appelée hier devant l'Acting Master and Registrar de la Cour suprême. Elle a tout simplement été retirée de la liste. À la demande de ses hommes de loi, Me Rajesh Unnuth, avocat et Me Hiren Jankee, avoué, sa motion sera débattue le 8 novembre 2021 devant deux juges.

Cette décision a été prise après que les hommes de loi du chef de file des Rouges ont écrit à la chef juge p.i. Rehana Mungly-Gulbul pour lui demander de fixer l'affaire au plus vite. La chef juge p.i a accepté leur requête. Les débats auront lieu le 8 novembre 2021 sur les objections d'Arvin Boolell pour que des paragraphes de sa plainte constitutionnelle soient enlevés.

Dans cette dernière, Boolell conteste sa suspension de huit séances à l'Assemblée nationale. Sa plainte est également dirigée contre le Premier ministre Pravind Jugnaugth et la clerk de l'Assemblée nationale Safeena Lotun. Les défendeurs ont présenté une motion pour que des paragraphes soient enlevés de la plainte constitutionnelle d'Arvin Boolell. Les hommes de loi du chef de file des travaillistes ont objecté.

Arvin Boolell soutient que la démarche des défendeurs est prématurée et dilatoire et est d'avis que la décision du speaker porte atteinte à ses droits constitutionnels. Le chef de file de Rouges a objecté à la demande de Safeena Lotun pour qu'elle soit mise hors de cause dans le litige opposant Boolell au speaker. Selon ses hommes de loi, la clerk de l'Assemblée nationale est la gardienne des enregistrements vidéos et du Hansard.