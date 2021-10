Ile Maurice: Casinos de Maurice - Privatisations en vue

La State Investment Corporation (SIC) a émis le 6 octobre une annonce pour le recrutement d'un Transaction Advisor pour la vente totale ou partielle de ses actifs au sein de ses casinos.

À noter que la SIC détient 100 % des actions de Grand-Baie Casino Ltd et le Casino De Maurice Limited et 51 % and 62,4 % au sein du Caudan Waterfront Casino Limited et Le Grand Casino Du Domaine Limitée respectivement. La SIC est aussi propriétaire à 100 % de Beach Casinos Limited et de Sun Casinos Limited qui sont tous deux inactifs en ce moment. Enfin, la SIC possède à travers d'autres entités 21,6 % de l'actionnariat du Grand Casino Du Domaine Limitée.

Tous ces actifs constituent beaucoup de millions de roupies. Mais malheureusement, presque tous affichent des pertes dues principalement à leur mauvaise gestion. La vente de ces actifs rapporterait beaucoup au trésor. Et l'on ne sait pas si cet argent servira à financer des projets en particulier ou à renflouer les caisses du gouvernement.

Y aurait-il des acheteurs potentiels ? Selon une source à la SIC, on ferait même la queue, surtout des étrangers. Notre interlocuteur nous rappelle que c'est surtout la licence autorisant le Table Game qui intéresserait les investisseurs car rapportant énormément. Si ces casinos peuvent être profitables, pourquoi les vendre alors ? avons-nous demandé. Pas de réponse. Cependant, notre interlocuteur nous rappelle que de toute l'histoire de ces Gaming Table, une seule fois un avion a atterri avec 150 Indiens qui sont venus jouer pendant trois jours à Grand-Baie. Mais plus rien après.

Ces ventes d'actifs font partie de la décision du gouvernement contenue dans le budget 2019-2020 de se débarrasser des actifs qui ne rapportent plus. Un Steering Committee avait été mis sur pied au MOFED mais ce n'est que maintenant que les travaux du comité ont pu reprendre. Il faut dire que la levée de boucliers des syndicats d'employés avait calmé les ardeurs de privatisation du gouvernement à l'époque. On parle donc d'une privatisation complète ou du choix d'un partenaire stratégique.