Togo: Capacité d'anticipation

Myriam Dossou-d'Almeida, la ministre du Développement à la base, de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes, a participé vendredi, en marge du Sommet Afrique-France, à une session dédiée à la place de l'économie sociale et solidaire (ESS)

La crise du Covid-19 a renforcé la nécessité de promouvoir une économie basée sur la coopération et la solidarité, pour un monde plus résilient où la création de valeurs et d'emplois décents émane d'une nouvelle manière de produire biens, services et connaissances, en s'appuyant sur des modèles d'organisations responsables, centrés sur l'humain.

'Le Togo, en matière d'économie sociale et solidaire, est un militant de première heure en s'engageant à promouvoir l'économie sociale et inclusive afin de devenir un hub de l'ESS et de la RSE. Notre pays en est aussi un activiste via l'organisation des conférences sur la RSE et sa participation aux différentes rencontres internationales', a déclaré la ministre.

Le Togo compte une population jeune, 70% a moins de 35 ans. D'ou la nécessité d'anticiper. Ce que font les autorités.

Les entreprises et les organisations de l'économie sociale et solidaire (ESS) sont particulièrement envisagées, au-delà de leur rôle primordial dans les services à la personne et les services sociaux, pour soutenir la relance économique et répondre aux enjeux du développement durable.

En Afrique, leur place grandissante depuis plusieurs années est désormais stratégique pour soutenir les plans de relance gouvernementaux.

L'ESS, c'est la promesse d'une économie inclusive, d'innovation sociale et de modèles alternatifs pour répondre aux besoins de la population, notamment la jeunesse et les plus vulnérables, et relever les défis multiples auxquels fait face le continent.