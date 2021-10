Togo: Recep Tayyip Erdoğan en visite officielle à Lomé le 20 Octobre prochain

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan est attendu en visite officielle au Togo le 20 octobre 2021. C'est ce qu'a annoncé ce Vendredi le site gouvernemental du Togo Republiquetogolaise.com. « Le Président turc, Recep Tayyip Erdogan, effectuera le 20 octobre prochain une visite officielle au Togo. Le déplacement, premier du genre, s'inscrit dans le cadre d'une tournée africaine, qui l'amènera également au Nigéria et en Angola. Au Togo, le leader turc sera notamment reçu par le Chef de l'Etat, Faure Essozimna Gnassingbé, avec qui il a échangé ces derniers mois. Puis il devrait marquer son passage par d'autres activités », pouvait-on lire.

Et poursuit cette source, « cette visite s'annonce alors même que Lomé et Ankara ont entrepris depuis un an, un rapprochement dans plusieurs domaines : politique, économique, sécuritaire ou encore culturel. A la visite officielle au Togo mi-juillet du chef de la diplomatie turque, Mevlüt Çavuşoğlu, ont succédé celles de son homologue Robert Dussey, et d'autres membres du gouvernement. Plusieurs accords bilatéraux ont d'ores et déjà été signés entre les deux pays et des activités conjointes sont annoncées ».