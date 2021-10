Cameroun: Attractivité - Le Littoral explore le tourisme inclusif

La connexion entre acteurs primaires et secondaires de la chaîne de valeurs évoquée à l'occasion de la célébration de la journée mondiale.

Aller au-delà des sites touristiques pour apporter une plus-value aux destinations et aux communautés locales. C'est l'objectif poursuivi par les acteurs du tourisme de la région du Littoral. Qu'ils soient de la représentation régionale de l'Association des guides de tourisme du Cameroun (Agtc) ou pas. Un objectif qui rentre dans le cadre du concept de « tourisme inclusif », exploré à travers le thème de la dernière journée mondiale du Tourisme, célébrée le 27 septembre 2021.

Dans ces explorations du thème, on peut retenir celle du Dr Hervé Honoré Epoh, chef du département Tourisme par intérim et Coordonnateur de la filière Tourisme à la Faculté des Sciences économiques et de Gestion appliquée (Fsega) à l'université de Douala. Il commence par une définition : « La croissance touristique est dite inclusive lorsqu'elle permet d'assurer une répartition large et équitable des revenus générés par le tourisme. Il s'agit de valoriser l'ensemble de la chaîne de valeurs touristique, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs du tourisme. Cela permettra de réduire les inégalités sociales. »

Une conception que les acteurs du tourisme s'attellent à appliquer sur le terrain, comme l'explique Merlin Djomo, le responsable de l'Agtc pour le Littoral, qui évoque les acteurs primaires et secondaires de la chaîne. Impliqué dans l'organisation des city tours de la ville de Douala, il cite notamment les séances de dégustation des produits Made in Cameroon comme les fèves de cacao grillées ou caramélisées, du café, du chocolat fait de manière artisanale. Des séances au bout desquelles les touristes sont orientés vers les échoppes spécialisées pour acheter lesdits produits et d'autres articles locaux. Sans oublier les boutiques de souvenirs. Hors de la ville aussi, des offres sont développées pour faire découvrir par exemple le poivre de Penja et amener les touristes dans les plantations.