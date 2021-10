Angola: Des forces militaires conjointes abattent un chef terroriste à Cabo Delgado

Maputo — Les forces militaires mozambicaines et celles des pays qui les soutiennent ont abattu mercredi à Cabo Delgado un chef terroriste qui, il y a un an et demi, aura commandé le massacre de 52 personnes, ont annoncé le président de la République et le commandant général de la police.

Les forces conjointes "ont renversé l'un des membres de la direction du groupe [insurgé], appelé Muhamudu", a déclaré Filipe Nyusi lors d'un discours prononcé jeudi à l'école de formation des forces spéciales de Makandzene, dans la banlieue de Maputo, cité ce vendredi par les médias locaux.

Sur le même site, le commandant général de la Police de la République du Mozambique (PRM), Bernardino Rafael, a indiqué que l'homme avait été abattu "dans une embuscade" à Limala, un village à neuf kilomètres du poste administratif de Mbau.

Mbau est situé dans le district de Mocímboa da Praia et était l'un des endroits où se trouvaient les bases des groupes rebelles (appelés Siri 1 et Siri 2), entre-temps récupérés par les forces mozambicaines et rwandaises - qui ont reconquis Mocímboa da Praia au début Août.

Bernardino Rafael affirme que le chef terroriste et d'autres éléments ont tenté de s'enfuir, "mais tous n'ont pas échappé".

Un autre complice éminent de Muhamudu avait déjà été abattu, a-t-il ajouté : "Abdulai a été tué lors d'un affrontement avec nos forces fin 2020".

Selon les données du gouvernement, le massacre de Xitaxi a eu lieu le 8 avril 2020, a fait 52 morts et est devenu connu sous le nom du village dans lequel les corps ont été retrouvés, après plusieurs jours d'attaques par des groupes rebelles dans le district de Muidumbe.