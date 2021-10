Congo-Kinshasa: Forum sur la cohésion et l'unité nationale - Félix Tshisekedi - Germain Kambinga salue la réponse à l'appel du Centre !

"Termes de Références du Forum sur la cohésion et l'unité nationales. La Ministre près le Président de la République a expliqué aux membres du Gouvernement les enjeux de cette initiative dont l'objectif principal vise à organiser des assises qui vont circonscrire l'état des lieux actuel de la cohésion et de l'unité nationale afin de trouver des stratégies efficaces de conscientisation et de renforcement du vouloir vivre ensemble.

La cohésion et l'unité nationale constituent le nouveau leitmotiv, du Chef de l'Etat dans le souci de construire un pays fort, prospère, solidaire et uni où le vivre-ensemble sera une réalité malgré la diversité qui, au demeurant, constitue une force. Il sera donc question de mettre sur table les problèmes qui rongent la cohésion et l'unité nationales, d'assurer une large représentativité des parties prenantes, d'adopter une approche transparente, de compréhension partagée des enjeux, et de renforcer les capacités des notables et des leaders d'opinions.

Après débat et délibérations, ce dossier a été adopté". Tel est l'extrait du compte rendu du Conseil des Ministres du 5 octobre dernier dont le contenu a été perçu comme une réponse à l'appel du Centre, le Regroupement Politique de Germain Kambinga Katomba, qui, depuis le 12 juillet 2021, demandait au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'organiser un Forum de vérité et de réconciliation nationale. Même si à quelques exceptions près, les termes utilisés paraissent en quelque sorte différents mais, il n'en demeure pas moins vrai qu'ils traduisent la même réalité, le même fond, la même finalité et, donc, la même préoccupation, celle de rechercher la cohésion, l'unité, la paix durable, dans un élan de sursaut patriotique en RD. Congo.

Déjà, dans cet appel-là, Germain Kambinga Katomba en donnait le sens et toute la portée historique. Il parlait, en effet, d'un impératif. Ainsi que d'une exigence de moralité publique consistant à unir pour mieux bâtir ensemble une nouvelle République fondée sur les valeurs de solidarité et d'unité.

"Réconcilier les congolais, Monsieur le Président de la République, sera sans doute le plus bel héritage que vous aurez laissé à cette belle nation et à la postérité lorsque vous aurez pris congé de vos charges", insistait-il, ce jour-là, ce lundi 12 juillet 2021, M. Germain Kambinga Katomba, Président National du Centre, en marge d'une conférence de presse qu'il avait, lui-même, animée à la Gombe.

Concrètement, en termes d'un "impératif catégorique auquel notre pays n'a plus ni le temps, ni les moyens de se soustraire, au risque d'imploser définitivement". bien plus, il rappelait que discours d'investiture, tel que prononcé sur le perron du Palais de la Nation, le 24 janvier 2019, le Président de la République Démocratique du Congo SE Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO déclarait : « Nous ferons de la réconciliation nationale, l'une des nos priorités. Nous sommes convaincus de l'urgence de mettre en place rapidement une véritable procédure d'écoute et de dialogue dans l'ensemble du pays en prélude à un Forum de réconciliation qui réunira toutes nos forces vives ».

Le Centre, la force de proposition

Le sens de la démarche du CENTRE, expliquait-il, n'était pas celui de s'ériger en donneur de leçons mais bien celui d'un groupe politique qui, fidèle à sa vision, se veut être une force de proposition constructive pour la RDC.

Le Centre constatait, malheureusement, qu'avec la montée exponentielle de dérives particulièrement inquiétante de notre pays et dans notre pays qui, si l'on n'y prend garde, précipiterait la République Démocratique du Congo dans un abîme dont il ne saurait se relever avant de nombreuses années. Voilà pourquoi, plus de deux ans après le changement intervenu au sommet de l'Etat, la RD. Congo a plus que jamais besoin de ce "Forum de vérité et de réconciliation nationale".

Cet Appel au sursaut patriotique du Centre dont l'adoption, par le Gouvernement, des termes de référence sur le Forum sur la cohésion et l'unité nationale constitue, à la fois, une initiative encourageante ainsi qu'une volonté manifeste d'ouverture de l'espace politique à la recherche d'un consensus, le vrai alors, sur toutes les questions politiques susceptibles d'engendrer des dissensions inutiles là, normalement, il fallait bien privilégier l'intérêt supérieur de la nation.

Il est plus que temps et urgent de se parler !

Face à toutes ces dérives enregistrées sur la scène politique, Le Centre en appelle, pour ce faire, à un sursaut patriotique de tous les fils et de toutes les filles de la RDC.

"Il est temps que nous mettions de côté nos intérêts égoïstes et que nous travaillions à l'harmonie de notre Nation, car un pays sans harmonie ne peut prospérer dans quelque domaine que ce soit. Notre pays a besoin d'une action immédiate de ses fils et filles, de tous ses fils et filles. Nous n'avons pas besoin de ses pas en arrière, mais plutôt des pas en avant ! Nous n'avons pas besoin de retourner vers les ruines hideuses et difformes de notre passé pas si lointain ! Nous devons tous marcher du même pas et du même cœur, pour la construction d'une RDC rayonnante pour l'avenir.

Nécessité de se regarder en face

Voilà pourquoi, nous devons prendre le courage de nous regarder en face et de reconnaître que les raisons qui servent de terreau fertile à cette haine grandissante sont connues. Mettre la poussière sous le tapis ne rend pas la maison propre ! Ne savons-nous pas que de nombreux conflits communautaires minent la paix dans nos entités décentralisées ?, s'interroge-t-il, dans l'Appel du Centre qui mérite bien d'être lu et relu aujourd'hui plus qu'hier, pour en cerner la quintessence de ses principales articulations.