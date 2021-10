Congo-Kinshasa: Vers un Forum sur la cohésion et l'unité nationale - Décor planté au Gouvernement !

La cohésion et l'unité nationale constituent, désormais, le nouveau leitmotiv de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, dans le souci de construire un pays fort, prospère, solidaire et uni où le vivre-ensemble, tient à ce qu'elle soit traduite une réalité RD. Congo.

Il serait donc question de mettre sur table les problèmes qui rongent la cohésion et l'unité nationales, d'assurer une large représentativité des parties prenantes, d'adopter une approche transparente, de compréhension partagée des enjeux, et de renforcer les capacités des notables et des leaders d'opinions. Le Gouvernement, sous la férule du Président de la République, va organiser, très bientôt, des assises devant circonscrire l'état des lieux actuel de la cohésion et de l'unité nationale. Ainsi, a-t-il dégagé la nécessité de trouver des stratégies efficaces de conscientisation et de renforcement du vouloir- vivre ensemble.

Termes de référence adoptés

