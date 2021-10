Sénégal/Namibie: Le coach namibien présente son adversaire comme une "montagne"

Dakar — Bobby Samaria, le sélectionneur de la Namibie a présenté le Sénégal, son adversaire de samedi pour la 3-ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, comme "une montagne" que ses joueurs vont tenter d'escalader.

"Nous savons que nous affrontons une montagne contre le Sénégal mais les montagnes sont faites pour être gravies et conquises", a déclaré le technicien namibien dans des propos rapportés sur le site de la Fédération namibienne de football.

"Et avec la foi et l'esprit de groupe autour de l'équipe, il est possible pour nous de provoquer un bouleversement" dans la hiérarchie, a commenté le sélectionneur des Braves Warriors.

Pour cela, Bobby Samaria fonde beaucoup d'espoirs sur l'état d'esprit et la motivation de son groupe de performance.

Samaria a dit avoir perçu une grande confiance de son groupe qui affichait complet depuis lundi.

"Depuis que tous les professionnels ont rejoint l'équipe lundi, nous sommes passés à la vitesse supérieure dans nos préparatifs et les joueurs affichent un bon mental avant de s'envoler pour le Sénégal", a poursuivi le technicien.

En attendant le match de samedi dont le coup d'envoi est prévu à 19h locales et GMT, en cinq confrontations, la Namibie a perdu les cinq matchs.

Après le match de samedi comptant pour la 3-ème journée, les deux équipes vont se retrouver mardi à l'Orlando Stadium de Soweto (Afrique du Sud) pour la 4-ème journée.

Le Togo et le Congo les deux autres équipes du groupe vont aussi avoir une double confrontation pour les 3-ème et 4-ème journée de la poule H dominée par le Sénégal avec six points (deux victoires en deux matchs).

La Namibie est deuxième du groupe avec une victoire (1-0 contre le Togo) et un nul (1-1 contre le Congo).