Sénégal: Dakar, hôte du 6ème Forum mondial de l'économie sociale et solidaire en 2023

Dakar, 8 oct (APS) - La ville de Dakar va accueillir la sixième édition du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire (GSEF2023) prévue en 2023, a annoncé, vendredi, sa maire, Soham El Wardini.

"Je me réjouis du choix porté sur la ville de Dakar pour abriter l'organisation de la sixième édition du Forum Mondial de l'Economie Sociale et Solidaire, en 2023 « GSEF2023, après Séoul en 2013 et 2014, Montréal en 2016, Bilbao en 2018 et Mexico en 2022, qui vient de nous transmettre le flambeau, il y a juste deux heures", a-t-elle déclaré, lors d'une conférence de presse.

Selon elle, "cette consécration est le fruit d'un processus de plus de deux ans, dont l'idée a germé en 2018, à Bilbao, construite à Marrakech en 2019, à l'occasion de l'Africity et matérialisé à Mexico city".

"Croyez-moi, a-t-elle ajouté, ce ne fut pas un long fleuve tranquille, il nous a fallu se battre, convaincre puis vaincre."

Mme Wardini estime qu'"au-delà de Dakar et du Sénégal, c'est toute l'Afrique qui est honorée, d'accueillir pour la première fois cet événement majeur de la planète l'économie sociale et solidaire".

"Et l'économie sociale et solidaire africaine veut affirmer son unité, dans le respect des diversités politiques, géographiques et culturelles du continent", a-t-elle ajouté.

Dans cette optique, a-t-elle souligné, "l'organisation du prochain forum mondial de l'économie sociale et solidaire est une opportunité de regrouper dans notre ville près 3 000 acteurs de l'économie sociale et solidaire, d'organisations internationales, de gouvernements locaux et nationaux en passant par les organisations de la société civile venues de plus 120 pays du monde".

"L'organisation du Forum mondial de l'Economie Sociale et Solidaire requiert le soutien de l'Etat et l'engagement, la mobilisation des acteurs et l'engagement sans réserves du conseil municipal et de la disponibilité de l'administration de Ville mais surtout de l'implication des Dakarois", a-t-elle indiqué.

Elle a rappelé que ce Forum a été créé en 2013 à la suite de la Déclaration de Séoul adoptée par 8 gouvernements locaux et 9 organisations de l'économie sociale et solidaire.

Elle a fait savoir que "le Forum Mondial de l'Economie Sociale (GSEF) est un réseau mondial de l'économie sociale et solidaire, et constitue une plateforme de partage des visions et des expériences, et de coopération fondée sur des partenariats multilatéraux pour un monde inclusif, équitable et plus humain au profit de tous".

La maire de Dakar a précisé qu'elle se donne "comme mission principale de poursuivre la création d'emplois de qualité, une croissance équitable, le progrès de la démocratie à la base et le développement durable".

"L'économie sociale et solidaire africaine, représentée par ses collectivités et ses réseaux d'acteurs, poursuit son chemin, vers une pleine maturité et souveraineté, appelle de ses vœux la consolidation de ses relations amicales, constructives et équilibrées avec l'ensemble des parties prenantes (... )", a-t-elle lancé.

"Cela vise à participer résolument à la construction d'un continent pacifique et démocratique, respectueux des personnes et de l'environnement", a-t-elle indiqué.