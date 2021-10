Sénégal: Trente-cinq agents du ministère de l'Environnement décorés dans différents ordres nationaux

Dakar — Trente-cinq agents du ministère de l'Environnement et du Développement durable ont été décorés vendredi dans les différents ordres nationaux, a appris l'APS.

Treize parmi eux ont été élevés au rang de Chevalier de l'Ordre national du Mérite, dont le secrétaire général dudit ministère Amadou Lamine Guissé, tandis que 11 autres ont reçu la médaille de l'officier de l'Ordre du Mérite.

Deux agents, dont le colonel Baidy Bâ, Directeur des eaux et forêts ont reçu la médaille d'officier de l'Ordre national du Lion.

Neuf autres agents ont été décorés de la médaille du chevalier de l'Ordre national du Lion.

"Vous avez grâce à votre professionnalisme et votre engagement remarquables œuvré sans relâche à la promotion et au rayonnement du ministère de l'Environnement et Du développement durable au Sénégal et dans le monde", a dit le ministre de l'Environnement et Développement durable, Abdou Karim Sall, à l'endroit des récipiendaires, en présidant la cérémonie.

Il les a exhortés à maintenir le cap et à redoubler d'efforts pour poursuivre cette dynamique et ainsi servir d'exemples aux générations actuelles et futures.

Il a ajouté qu'ils vont ainsi inculquer le culte du travail, le patriotisme, la droiture et le respect des consignes qui fondent une administration moderne, ajoutant que "ces principes sont incontournables pour l'atteinte des objectifs fixés" par son département.

"Prenez avec moi l'engagement de continuer à être actifs positivement et de porter haut le flambeau de l'environnement. Transmettez votre abnégation aux plus jeunes à qui vous apparaissez comme des modèles. Communiquez aussi cette ferveur qui vous anime", a exhorté M. Sall.

Les ordres nationaux récompensent les personnes qui se sont distinguées par leur comportement et leur attitude dans leurs domaines d'activités.

L'Ordre national du Lion, qui est la plus élevée des distinctions nationales, est la récompense d'un mérite éminent acquis au service de la Nation, soit à titre civil ou militaire.

Quant à l'Ordre du Mérite, il est destiné à récompenser les mérites distingués acquis soit dans une fonction publique, civile ou militaire ou soit dans l'exercice d'une action privée.

Selon le ministre, elle ne s'adresse pas uniquement aux cadres, mais peut être bien la sanction classique du commis apprécié par ses qualités d'une marque de satisfaction ou pour des services rendus par un haut fonctionnaire.

Le porte-parole des récipiendaires, le secrétaire général du ministère de l'Environnement, Amadou Lamine Guissé, a appelé ses collègues encore en activité à se retrousser les manches et servir loyalement l'Etat du Sénégal.