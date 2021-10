Afrique: Mondial 2022 / Malawi 0 - 3 Côte d'Ivoire - La Côte d'Ivoire a pu compter sur ses individualités

Ce vendredi 8 octobre 2021, la Côte d'Ivoire s'est difficilement imposée 3 buts à 0 face au Malawi dans le cadre de la 3eme journée des éliminatoires de la coupe du monde 2022. Une victoire qu'elle doit à des prouesses individuelles.

Moins inspirés dans le jeu, les Eléphants ont réussi à venir à bout du Malawi (3-0) grâce à des buts sur des actions individuelles.

En effet, le Malawi a démarré ce match en respectant le système concocté par le coach M. Mwase. Bien en place, ils ont causé des soucis à l'équipe ivoirienne. Dès la 7", ils vont se montrer dangereux. Sur un ballon reçu dans la surface de réparation ivoirienne, Mkwate va manquer son face à face contre S. Gbohouo. Dépassés par la vivacité des malawites, Késsié et Sangaré vont perdre un grand nombre de balles.

Ce qui va rendre moins fluide le jeu des Eléphants. Mais contre le coup du jeu, Max Gradel va inscrire un superbe but d'une volée du pied gauche (36'), sur un centre de Serge Aurier. En seconde période, les malawites vont continuer à mettre la pression sur les ivoiriens. A la 51', suite à une sortie hasardeuse de Sylvain Gbohouo, Mhango va rater son lobe et voir la balle filer en sortie de but. N'arrivant pas à concrétiser leurs occasions, les malawites vont se faire surprendre à l'approche du temps réglementaire.

Entré en cours de jeu, Gervinho, sur une lancée dont lui seul à le secret, va déborder et centrer pour I. Sangaré, qui va inscrire le second but ivoirien (85'). Six minutes plus tard, Jeremie Boga sur une action solitaire, va tuer les espoirs du Malawi en marquant le troisième but des Eléphants. Finalement, la Côte d'Ivoire s'impose 3 bus à 0 et reste leader du groupe D avec 7 points.