Afrique: Coupe du Monde 2022 / Zone Afrique - Choupo-Moting porte le Cameroun face au Mozambique

Grâce à un doublé de Choupo-Moting et un but de Toko Ekambi, les Lions Indomptables du Cameroun s'imposent logiquement face aux Mambas du Mozambique.

Le Cameroun affrontait le Mozambique ce vendredi pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Les hommes de Toni Conceição devraient s'imposer dans ce match du groupe D, après leur défaite contre la Côte d'Ivoire. Et c'est chose faite. En effet, le Cameroun s'impose largement face au Mozambique (3-1). Titularisé en attaque avec Karl Toko-Ekambi et le capitaine Vincent Aboubakar, Eric Maxim Choupo-Moting a fait basculer le match. Parfaitement placé sur un centre de Martin Hongla, l'attaquant du Bayern Munich a ajusté son coup de tête et battu Ernan Alberto Siluane, le portier mozambicain (28e). Après la pause, et dans la foulée d'une grosse occasion manquée par les visiteurs, l'ancien Parisien y est allé de son doublé.

Sur un corner botté par Nicolas Moumi Ngamaleu, Choupo-Moting a de nouveau déployé son 1,91m et placé une tête. Siluane a raté son intervention et concédé un deuxième but (52e). Et à la 63e, Ngamaleu, encore lui, a joué un corner en deux temps et a envoyé le ballon droit sur la tête de Toko-Ekambi, buteur à son tour. Avec trois buts de la tête, le Cameroun a montré sa supériorité dans ce secteur de jeu. Le Mozambique pouvait broyer du noir car quelques secondes avant le but du 3-0, Siluane avait réalisé une parade magistrale. Finalement, les Mambas ont sauvé l'honneur grâce à Geny Catamo.

Avec 6 points, Lions Indomptables restent au contact des Éléphants pour la seule place qualificative. Les Lions indomptables affronteront de nouveau le Mozambique le 11 octobre.