Algérie: La cohésion populaire et la culture pour se dresser face " aux complots ourdis" qui visent l'unité des Algériens

Alger — La ministre de la Culture et des Arts, Wafa Chaâlal, a mis en avant jeudi à Alger, l'importance de la cohésion sociale et de la culture, en vue de se dresser face "aux complots ourdis" qui ciblent l'unité des Algériens et leur souveraineté et mettent en doute leur histoire et leurs contributions à la civilisation humaine.

"Nous avons besoins, plus que jamais, de la cohésion de notre peuple, en vue de se dresser face aux complots ourdis qui ciblent notre unité et notre souveraineté et mettent en doute notre histoire et nos contributions à la civilisation humaine, " a indiqué Mme. Wafa Chaâlal à l'ouverture de la saison culturelle 2021/2022.

Pour la ministre, "la culture" est également " l'un des aspects de riposte à ces discours et messages qui ne sont plus codés, mais sont devenus clairs après que l'Algérie ait recouvert sa force, restitué à sa diplomatie son prestige et consolidé ses capacités ,en vue de repousser les intrigues et les plans abjects".

La ministre a indiqué que le slogan de cette nouvelle saison "Notre force dans notre cohésion et notre distinction dans la diversité de notre culture", souligne notre distinction et notre diversité culturelle et reflète notre authenticité et notre attachement aux composantes qui resserrent l'unité du peuple et de la Nation et son appartenance à une culture enracinée, avec toutes ses composantes islamiques, arabes et amazighes".

La cérémonie d'ouverture a vu la présence de nombre de membres du Gouvernement et de Conseillers du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de présidents d'organismes et d'institutions officielle, de présidents des deux Commissions de la culture au Conseil de la Nation et à l'Assemblée populaire nationale (APN), ainsi que d'intellectuels, d'Hommes de lettre, d'artistes et de responsables d'établissements culturels relevant du secteur.

L'ouverture de la saison culturelle, a soutenu Mme. Chaalal, intervient "dans une conjoncture particulière qui s'inscrit dans le cadre d'une ère prometteuse dans une Algérie nouvelle qui a initié la reconstruction de ses institutions constitutionnelles (...), elle intervient également dans une situation exceptionnelle caractérisée par l'impact de la pandémie sur notre pays et sur le monde...".

Dans le même sillage, elle affirme que les incidences de l'épidémie ont été rudes pour les artistes et sur la dynamique et les établissements culturels et privés, elles ont ralenti l'essor culturel espéré, indiquant que son département s'emploie à "rattraper le retard, d'autant que les perspectives et les priorités de l'action culturelle sont fixées dans le programme d'action du Gouvernement".

Et d'ajouter que l'approche économique culturelle adoptée par le Gouvernement érigera le secteur en "un lever de développement durable", à travers l'encouragement de l'investissement du secteur privé dans les industries culturelles et l'exploitation des sites archéologiques et historiques.

Dans ce cadre, le secteur de la Culture œuvrera à "la promotion des contenus culturels et du goût artistique chez les enfants et les jeunes", "l'intensification des festivités culturelles", "la promotion des services culturels dans les villes", ainsi que "l'utilisation des TICs dans la culture nationale", a-t-elle expliqué.

Mme. Chaalal a fait part, par ailleurs, des efforts de son département pour que "le cinéma reprenne la place qu'il lui sied" à travers l'octroi au privé, à compter de l'année prochaine, de l'exploitation des salles conformément, bien entendu, à des cahiers des charges.