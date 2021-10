Algérie: Une campagne internationale pour financer un coffret musical en faveur de la cause sahraouie

Madrid — Une campagne de Crowdfunding internationale a été lancée par l'association culturelle espagnole Club 44 pour financer l'édition d'un coffret de trois CD contenant 44 chansons en faveur de la cause sahraouie.

L'objectif de ce projet musical, le deuxième du genre, est de sensibiliser les amateurs de bonne musique à la situation du peuple sahraoui, explique l'association.

Des musiciens de renoms (anglo-saxons, notamment) participent à ce projet musical qui intervient trois ans après le premier album édité par le Club 44, sous le titre "Singing through the wall. songs for western sahara" (chanter à travers le mur. Chansons pour le Sahara occidental).

Pour le nouvel album qui garde le même titre, pas moins de 44 artistes et groupes ont répondu à l'appel lancé par le président de l'association Club 44, Juan Soroeta Liceras, juriste et expert de la question sahraouie depuis plus de trente ans.

M.Liceras a dit s'attendre à ce que les chansons contenues dans l'album, version 2021, soient diffusées sur des stations radio du monde entier en raison de la qualité des artistes ayant contribué à ce projet.

Dans le premier album, sorti en quatre langues (basque, espagnol, anglais et français), les chansons ont donné une idée sur les origines du conflit au Sahara occidental et sur la situation du peuple sahraoui.

Selon le président de l'association, l'objectif recherché à travers l'édition des deux albums est bien plus de faire connaître la situation du peuple sahraoui que de récolter des fonds.

Le président de l'association a signalé, qu'en grande partie, "l'objectif a été atteint avec le premier volume, car les chansons ont été diffusés sur plus de 60 stations de radio à travers l'Europe", précisant que deux concerts pour présenter les disques ont été organisés en Espagne.Club 44 est une association culturelle à but non lucratif qui organise depuis 2014 des concerts, notamment de folk, country, rock et blues.