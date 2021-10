Sénégal: Ballon d'or mondial - Sadio Mané absent de la liste, seuls deux Africains nominés

La liste des trente joueurs nommés pour le Ballon d'Or France Football 2021 est renouvelée aux deux tiers par rapport à la précédente édition. L'international Sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, qui était au pied du podium en 2019, ne figure pas sur la liste. D'ailleurs, seuls deux Africains sont nominés: l'Algérien Riyad Mahrez et l'Egyptien Mohammad Salah.

Après une parenthèse d'un an pour cause de crise sanitaire, le Ballon d'Or revient avec une liste des trente toute neuve, et c'est peu de le dire. En comparaison avec l'édition 2019, ils sont vingt et un à être passés par-dessus bord. Avant toute chose, il convient de mettre à l'honneur les neuf qui ont échappé à cette lame de fond : Benzema, Cristiano Ronaldo, De Bruyne, Lewandowski, Mahrez, Mbappé, Messi, Salah et Sterling.

Dans cette année impaire atypique où les sélections ont pris la lumière, on ne s'étonnera pas de retrouver cinq champions d'Europe italiens : un gardien (Donnarumma), deux défenseurs (Bonucci et Chiellini), deux milieux (Barella et Jorginho), mais aucun attaquant. Un casting original qui traduit les ressorts collectifs de cette équipe où aucun élément ne s'est élevé au-dessus des autres.

17e nomination pour Ronaldo, 15e pour Messi

Il en va de même, ou presque, pour le champion d'Europe des clubs, Chelsea et ses cinq candidats : un défenseur (Azpilicueta), trois milieux (Kanté, Jorginho et Mount) et un attaquant (Lukaku) arrivé cet été. Man City, finaliste de la C1, présente un contingent identique, preuve qu'au-delà de la défaite il a marqué les esprits par la qualité de son jeu et le titre de champion d'Angleterre.

On notera aussi que trois Français (Benzema, Kanté et Mbappé) ont « survécu » à l'échec de l'Euro, que le Real et le Barça ont perdu de leur superbe, que la L1 n'existe qu'à travers le PSG (Donnarumma, Mbappé, Messi et Neymar) et que l'Allemagne ne compte aucun prétendant. Sinon, Cristiano fête sa dix-septième nomination, Messi sa quinzième et, de ce point de vue là, rien ne change.

La liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or 2021

Cesar Azpilicueta (ESP/Chelsea)

Nicolo Barella (ITA/Inter Milan)

Karim Benzema (FRA/Real Madrid)

Leonardo Bonucci (ITA/Juventus Turin)

Giorgio Chiellini (ITA/Juventus Turin)

Kevin De Bruyne (BEL/Manchester City)

Ruben Dias (POR/Manchester City)

Gianluigi Donnarumma (ITA/AC Milan)

Bruno Fernandes (POR/Manchester United)

Phil Foden (ANG/Manchester City)

Erling Haaland (NOR/Borussia Dortmund)

Jorginho (ITA/Chelsea)

Harry Kane (ANG/Tottenham)

N'Golo Kanté (FRA/Chelsea)

Simon Kjaer (DAN/AC Milan)

Robert Lewandowski (POL/Bayern Munich)

Romelu Lukaku (BEL/Chelsea)

Riyad Mahrez (ALG/Manchester City)

Lautaro Martinez (ARG/Inter Milan)

Kylian Mbappé (FRA/PSG)

Lionel Messi (ARG/FC Barcelone puis PSG)

Luka Modric (CRO/Real Madrid)

Gerard Moreno (ESP/Villarreal)

Mason Mount (ANG/Chelsea)

Neymar (BRE/PSG)

Pedri (ESP/FC Barcelone)

Cristiano Ronaldo (POR/Juventus puis Manchester United)

Mohamed Salah (EGY/Liverpool)

Raheem Sterling (ANG/Manchester City)

Luis Suarez (URU/Atlético de Madrid)