Sénégal: Mané, Gana, Koulibaly, Mendy, Sarr, Dieng - Les meilleurs «Lions» de ce début de saison

Aliou Cissé a publié la liste des « Lions » sélectionnés pour les deux matches contre la Namibie, en éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Une liste dans laquelle on note la présence de joueurs qui font feu de tout bois dans leurs championnats respectifs. Sadio Mané (Liverpool), Idrissa Gana Guèye (Psg), Kalidou Koulibaly (Italie), Ismaïla Sarr (Watford), Édouard Mendy (Chelsea) et Bamba Dieng (Marseille) respirent la forme et devraient être d'un grand apport.

Sadio Mané intraitable avec Liverpool

Après une saison 2020-2021 compliquée lors de laquelle il n'a marqué que 11 buts en championnat, Sadio Mané tenait à se racheter. Conscient qu'il faut briller de mille feux pour se maintenir dans le gratin des meilleurs attaquants de la planète, Mané a démarré la saison tambour battant. Ainsi, le 21 août dernier, contre Burnley (2-0), en match de la 2ème journée, il inscrivait son premier but de la saison.

Le « Lion » a enchaîné en frappant lors du succès à Leeds (0-2, 4ème journée). Le 18 septembre dernier, contre sa victime préférée Crystal Palace, Mané a trouvé le chemin des filets une 3ème fois en Premier League. Avec cette nouvelle réalisation, l'international sénégalais imprime une nouvelle marque dans l'histoire du football. Il est devenu le seul joueur du championnat d'Angleterre à avoir inscrit 9 buts d'affilée face au même adversaire. L'enfant de Bambaly a, par la même occasion, atteint la barre des 100 buts avec les Reds.

Il est seulement le 18ème joueur du club à avoir réalisé une telle performance. En excellente forme, Sadio Mané fait preuve de beaucoup de régularité actuellement. L'ancien joueur de Metz et Southampton s'est aussi mis en évidence lors des grands évènements. Dans le grand choc de la Premier League contre Manchester City (2-2), le Ballon d'Or africain, profitant de sa complicité avec Mohamed Salah qui lui a servi un caviar, avait donné l'avantage aux Reds.

En Premier League, le joueur âgé de 29 ans compte sept matchs dont autant de titularisations et un temps de jeu conséquent de 630 minutes. Il a aussi marqué quatre buts. Avec 99 réalisations dans l'élite anglaise depuis qu'il y évolue, Sadio Mané n'est plus qu'à cinq unités du record pour un Africain détenu par l'Ivoirien Didier Drogba (104 buts). Dans la prestigieuse Champions League, Mané s'est aussi illustré en inscrivant un but en deux matchs.

Idrissa Gana Guèye vole la vedette à Messi, Neymar et Mbappé

Avec le mercato pharaonique effectué par le Paris Sant-Germain, on attendait plus des joueurs comme Messi, Neymar, Mbappé, Wijnaldum... pour briller de mille feux et porter le Paris Saint-Germain au summum du football européen. Mais, le meilleur Parisien de ce début de saison est bien Idrissa Gana Guèye. Donné partant ou scotché sur le banc de touche à cause de la rude concurrence à son poste, le milieu de terrain sénégalais est comme boosté par ces jugements. Sur les pelouses de Ligue 1 ou de la Champions League, Gana règne au milieu.

Ses interceptions à la pelle, ses tacles rageurs, son harcèlement perpétuel sur le porteur du ballon, font de lui une pièce essentielle du dispositif de Mauricio Pochettino. En Ligue 1, le « Lion » de 32 ans a disputé six matchs pour un temps de jeu de 499 minutes. Il a aussi disputé un match de Champions League contre Manchester City. Indispensable sur le plan défensif, Gana est tout aussi précieux en attaque.

La preuve, en championnat, il a inscrit 3 buts. C'est-à-dire plus que Lionel Messi et Neymar réunis (un but). Avec un Gana à plusieurs poumons, Paris a enchaîné huit succès de suite et domine la Ligue 1. En Ligue européenne des champions, il s'est aussi illustré de la meilleure des manières en étant l'homme du match lors du choc contre Manchester City (2-0). Le Sénégalais, qui en a fait voir de toutes les couleurs aux talentueux milieux de City, a même montré au club de la capitale française le chemin de la victoire en ouvrant le score. Messi se chargera de doubler la mise. Mais, Gana vole la vedette au lutin argentin en multipliant les prestations de grande classe.

Kalidou Koulibaly, la muraille infranchissable de Naples

Naples de Kalidou Koulibaly trône en tête de la Serie A italienne. Après sept journées, les Napolitains ont balayé toutes les équipes qui se sont dressées sur leur chemin. En sept journées, Naples a enfilé autant de succès. Ce qui lui fait un total de 21 points. Même la Juventus de Turin a subi les foudres des Napolitains en se faisant renverser (2-1).

Si l'ancien club du mythique Diego Maradona a pu enchaîner autant de succès et réaliser une entame de saison quasi parfaite, il le doit en grande partie à sa défense hermétique. En effet, Naples a l'arrière-garde la moins poreuse de toute l'Italie avec seulement trois buts encaissés en sept rencontres. Parfaite incarnation de cette solidité, Kalidou Koulibaly est une muraille sur laquelle butent les meilleurs attaquants du championnat italien. Solide, athlétique et toujours prêt à aller au charbon pour enrayer les velléités offensives des adversaires, le défenseur sénégalais présente des statistiques très flatteuses.

Il a ainsi réussi 10 tacles ayant permis à son équipe de récupérer le ballon. Auteur de 8 interceptions et 18 dégagements, Koulibaly pèse aussi sur le plan offensif. Le roc sénégalais, qui n'hésite pas à monter aux avant-postes, a inscrit deux buts et offert une passe décisive. En sept matchs de championnat, autant de titularisations et 630 minutes, le défenseur s'est montré irréprochable puisqu'il n'a écopé d'aucun carton jaune ni de carton rouge. Il compte aussi deux matchs en Europa League.

Édouard Mendy, l'homme aux gants de fer

Sur la lignée de son exceptionnelle saison 2020-2021 qui lui a permis de remporter la Ligue des champions avec Chelsea, Édouard Mendy est en train de confirmer. En début de saison, le portier international sénégalais a écrit une nouvelle ligne sur son palmarès en décrochant la Super Coupe d'Europe contre Villarreal. Numéro 1 dans les buts des Blues qui enchaînent les victoires en Premier League et occupent la première place, Mendy est comme un poisson dans l'eau.

Aligné six fois en championnat, le gardien de 29 ans a réalisé trois clean-sheets (matchs sans encaisser de but). Avec lui dans les buts, Chelsea a enregistré quatre succès pour un nul et une défaite contre l'ogre Manchester City (0-1). Mendy a concédé trois buts. À l'heure actuelle, sur ses deux premières saisons en Premier League, il a totalisé 37 apparitions au cours desquelles il a gardé sa cage inviolée à 19 reprises, plus de la moitié des matchs.

Nommé meilleur gardien de la Ligue européenne des champions le 26 août dernier devant Ederson et Courtois, le Sénégalais est en pole position pour succéder à Sadio Mané au titre de Ballon d'Or africain 2021. En Ligue européenne des champions, Mendy, dont l'objectif est de conserver le trophée avec Chelsea, a disputé deux matches pour un but encaissé.

Ismaïla Sarr flingue à tout-va

Héros de la montée de Watford en Premier League grâce à ses 13 réalisations, Ismaïla Sarr continue de porter son club à bout de bras dans l'élite anglaise. Cette saison, « Speedy Iso » est encore le facteur X des Hornets. Sans les performances de l'attaquant sénégalais de 23 ans, Watford serait certainement la lanterne rouge du championnat.

Le promu, qui n'a remporté que deux matchs en sept journées pour quatre défaites et un nul, n'a inscrit que sept buts contre 10 encaissés. Et sur ces sept buts, Ismaïla Sarr est l'auteur des quatre. L'ancien joueur de Metz et Rennes s'est montré particulièrement prolifique en septembre avec trois réalisations. Des performances qui lui ont permis d'être élu meilleur joueur du mois par les fans du club.

Malgré les contreperformances de son équipe qui vient de remercier son coach remplacé par l'Italien Claudio Ranieri, Ismaïla Sarr s'illustre comme l'un des meilleurs attaquants de la Premier League avec quatre buts. Il possède le même total que Sadio Mané (Liverpool) et Bruno Fernandes (Manchester United). Seuls Mohamed Salah (Liverpool, six buts), Jamie Vardy (Leicester, six buts) et Antonio (West Ham, cinq buts) se sont montrés plus efficaces que le Sénégalais.

Bamba Dieng à la conquête de Marseille

Loin d'être attendu pour jouer les premiers rôles avant l'ouverture de la saison, Bamba Dieng est en train de conquérir le cœur des bouillants supporteurs de Marseille. Le jeune attaquant de 21 ans, formé à Diambars de Saly, profite de la confiance du coach argentin Jorge Sampaoli pour se mettre en évidence. En Ligue 1 française, Bamba Dieng, aligné à six reprises pour cinq titularisations et un temps de jeu de 344 minutes, a brillé en marquant quatre buts.

Neuvième sénégalais à marquer sous les couleurs de l'Om après ses aînés Boubacar Sarr « Locotte », Mamadou Niang, Souleymane Diawara... Bamba Dieng séduit en France. Il a aussi disputé deux rencontres d'Europa League avec les Phocéens. Son début de saison tonitruant a permis à l'ancien meilleur buteur de la Ligue 1 sénégalaise de convaincre Aliou Cissé de le convoquer pour la double confrontation avec la Namibie, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022.