Egypte: Les prix à la pompe augmentent de 25 pts, hormis le gazole

Le comité de tarification des produits pétroliers a décidé lors d'une réunion, fin septembre, d'augmenter les prix actuels à la pompe de 25 pts, à l'exception du gazole qui sera inchangé jusqu'à fin décembre.

A partir de 9h00 ce vendredi, les prix de l'essence d'indice d'octane 80 sera de 7LE/l, de l'essence 92 de 8,25 LE/l et du super sans plomb de 9,25LE/l alors que celui du gazole restera de 6,75LE/l étant donné qu'il a un impact direct et indirect sur les prix des transports et des produits alimentaires, a expliqué le comité dans un communiqué aujourd'hui.

Le comité a dit avoir passé en revue les cours moyens de Brent et de la parité dollar/livre égyptienne pour la période octobre/décembre 2021, qui constituent les deux principaux facteurs affectant les frais de vente des produits pétroliers sur le marché local.

Le comité, qui est composé des représentants des ministères du pétrole et des finances, se fonde dans ses décisions sur l'évaluation des prix mondiaux de pétrole, les taux de change et les coûts de transport et de production. Il se réunit 4 fois par an pour réviser à la hausse ou à la baisse ou fixer les prix du carburant.