Cote d'Ivoire: Reconnaissance - Une compagnie fruitière distingue ses employés

Ils étaient heureux, hier, ces hommes et femmes qui ont été célébrés par leur entreprise. Pour la qualité de leur travail et la fidélité à leur fonction, ces employés de la Société de culture bananière (Scb) ont reçu des distinctions et des attestations sanctionnant leur abnégation à la tâche, durant des années, au sein de la compagnie fruitière.

Le ministère de l'Emploi et de la protection, saluant l'initiative de Dominique Malézieux, directeur général de la Scb, a donné sa caution à cette activité qui a eu lieu dans les locaux de cette structure au Plateau. Ainsi, Timmor Zamblé Lou, la représentante du ministre à cette cérémonie a félicité les récipiendaires à continuer de donner le meilleur d'eux-mêmes en vue de servir d'exemple aux autres travailleurs. « Portez fièrement ces médailles car ils récompensent votre mérites », a-t-elle invité.

S'adressant à la direction de la Scb, Timmor Zamblé Lou l'a encouragé à multiplier ce genre d'action dans l'optique d'honorer ses agents.

Le directeur général de l'entreprise fruitière, Dominique Malézieux a précisé que cette cérémonie de distinction concernait 657 employés. Mais que pour des raisons de mesures barrières contre la Covid 19, 10 d'entre eux été décorés symboliquement. Il a informé que les autres recevront sur les lieux de travail leurs médailles d'honneur du travail. « Pour moi, avec tous les travaux abattus par nos salariés durant des années, j'ai pensé qu'on ne devait pas les priver d'une reconnaissance de l'Etat. Nous les remettons donc une medaille qui est attribuée à ce qui ont une longue carrière, mais qui ont posé des actions spécifique dans leur travail

Les récipiendaires, en fonction de leur catégorie et ancienneté sont repartis avec, les médailles d'argent, vermeille et or.