Sénégal: Trophée Yachine 2021 - Réaction d'Edouard Mendy suite à sa nomination

Le portier sénégalais Edouard Mendy fait partie des nominés pour le prix du meilleur gardien au monde. Suite à sa nomination, le gardien des Bleus de Chelsea a manifesté sa joie.

Élu meilleur gardien d'Europe suite à sa saison on ne peut plus parfaite en Ligue européenne des champions, Mendy fait bel et bien partie des 10 nominés pour le trophée Yachine 2021.

Le natif de, Montivilliers, France a remporté avec sa formation anglaise la Ligue européenne des champions et la Supercoupe d'Europe. Ces deux titres ont véritablement joué en faveur de sa nomination.

L'international gardien sénégalais se réjouit de faire partie des 10 nominés. « Je suis très fier et honoré de faire partie des 10 nominés. Nous avons gagné plusieurs titres cette année, cela rend cette saison spéciale. C'est pour moi une motivation supplémentaire pour faire encore plus et continuer à travailler dur pour maintenir un tel niveau de performance avec Chelsea Football Club et mon équipe nationale sénégalaise », a écrit Mendy et repris par Wiwsport