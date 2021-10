Mozambique: Évangélisation et charité - La première communauté des sœurs de Don Orione

Maputo — " Depuis quelques années, nous projetions d'ouvrir une communauté des Petites Sœurs Missionnaires de la Charité au Mozambique : maintenant ce rêve est devenu réalité. C'est ce qu'a déclaré dans une interview à l'Agence Fides Sœur Claudia Maria Rio, Supérieure Générale des Petites Sœurs Missionnaires de la Charité (PSMC) fondées par Saint Luigi Orione, qui est arrivée le mois dernier à Maputo avec les premières Sœurs Orione qui opéreront dans l'une des zones les plus pauvres de la capitale mozambicaine.

"Dans cette première phase - poursuit la Mère Générale - nous pouvons compter sur le soutien des Fils de la Divine Providence, qui sont présents depuis des années avec un Petit Cottolengo à Maputo".

La présence des Sœurs dans cette œuvre, explique Sœur Claudia, en plus de nous donner l'opportunité de nous présenter comme une Famille Orione complète au Mozambique, nous permettra de contribuer à élever le niveau d'assistance et d'accompagnement interne des activités de Cottolengo : notre tâche, affirme-t-elle, est de donner une continuité de diverses manières à la grâce accordée par notre fondateur St Luigi Orione. Avec le Conseil Général - continue la sœur - nous avons considéré la convenance d'incorporer cette nouvelle communauté à la Vice-Délégation de Notre Dame de l'Espérance de la Côte d'Ivoire parce que, malgré la différence de langue et de distance, nous pensons qu'il y a une plus grande affinité culturelle et donc la continuité du service sera plus garantie. Nous comptons déjà sur la disponibilité de certaines sœurs de la vice-délégation".

Le Petit Cottolengo de Don Orione offre un accès à la santé, à l'éducation et aux soins à plus de 200 enfants, adolescents et adultes souffrant de handicaps multiples, tant physiques qu'intellectuels, qui vivent dans des situations de risque ou de négligence à Maputo. Le travail de 700 bénévoles et de plus de 300 employés garantit la qualité de vie des bénéficiaires. En outre, le 19 août, le Centre orthopédique a été inauguré dans la structure d'Orione, confirmant le développement et la croissance de la mission d'Orione dans le pays africain.

Nous avons été accueillis avec une grande joie par les autorités locales et l'Évêque de la région", déclare Sœur Claudia, "et c'est de bon augure pour notre avenir sur le sol africain. Notre mission, conclut-elle, est de faire du Petit Cottolengo un lieu d'évangélisation et un lieu de charité.

(ES) (Agence Fides 9/10/2021)

