Madagascar: Il faut supporter les Barea demain

Il n'est peut-être pas inutile de revenir sur le cas des Barea qu'il ne faut pas mettre au rebut après ces déconvenues qui ont fait mal à leurs supporters. Ceux qui aiment véritablement le football savent garder la tête froide et pensent plutôt à l'avenir de l'équipe.

Le parcours des poulains d'Eric Rabesandratana fut chaotique, mais on peut parler d'une mauvaise passe. C'était un nouveau cycle qui commençait après l'épopée de la CAN 2019. Au vu du déroulement de la préparation qui avait été menée, il n'y avait pas d'illusion à se faire, mais demain l'équipe n'aura plus rien à perdre. On peut seulement espérer que nos joueurs se lâcheront et montreront un visage séduisant au public.

Il faut supporter les Barea demain

La déception des supporters des Barea est à relativiser car c'est dans les moments difficiles, que ces derniers doivent supporter leur équipe. Point n'est besoin de revenir sur ce qui s'est passé depuis le mois de juin. Il n'y a eu que des défaites et des déboires, mais on a quand même vu une progression. Le coach Eric Rabesandratana a d'ailleurs dit qu'il était satisfait de l'état d'esprit de ses gars et qu'il n'avait pas grand-chose à leur reprocher. L'équipe est arrivée hier matin et entraîneurs et joueurs se sont mis au travail.

Jusqu'à demain, ils vont peaufiner leur préparation. Comme ils sont mathématiquement éliminés, ils n'ont plus rien à perdre et ce sera pour eux l'occasion de se donner à fond et de montrer leur valeur. Des corrections devraient être apportées tant dans la composition de l'équipe que dans le jeu. Néanmoins, il faut avoir les pieds sur terre. L'idéal serait de gagner. Ce qui n'est pas impossible. Mais l'essentiel est de montrer un jeu séduisant qui plaira aux spectateurs. Ce que les jeunes joueurs ont montré à Kinshasa laisse espérer qu'un exploit est possible. Le football malgache peut se relever et remonter la pente si on lui laisse la chance de le faire. Demain, il faut encourager notre équipe et lui montrer qu'on croit en elle.